Ghana : 3,5 millions de dossiers publics passent au numérique

La numérisation des archives au Ghana entre dans une nouvelle phase avec un contrat portant sur 3,5 millions de dossiers publics conservés par le Public Records and Archives Administration Department (PRAAD). L’accord, signé le 13 août 2026, doit moderniser la gestion documentaire de l’État et faciliter l’accès aux informations officielles.

Le projet vise à faire basculer une partie importante des archives administratives encore gérées sur support papier vers des formats numériques consultables et sécurisés. Il doit notamment améliorer la recherche des documents, réduire les risques de perte ou de dégradation et accélérer le travail des administrations qui utilisent ces archives.

L’opération s’inscrit dans le Ghana Digital Acceleration Project, programme de transformation numérique soutenu par la Banque mondiale. Le ministère de la Communication, des Technologies numériques et de l’Innovation avait ouvert en juin le processus de sélection d’un prestataire pour la numérisation des fonds du PRAAD.

Le volume annoncé, 3,5 millions de dossiers, donne une nouvelle échelle au chantier. Le PRAAD conserve des documents produits par les ministères, départements et agences publiques, ainsi que des archives à valeur historique. Leur conversion doit permettre de mieux préserver la mémoire institutionnelle tout en rendant l’information plus rapidement exploitable par l’administration.

Un chantier lié à la modernisation des services publics

Le gouvernement ghanéen multiplie depuis plusieurs mois les projets destinés à réduire les procédures fondées sur le papier. Cette stratégie concerne à la fois les systèmes d’identification, les échanges de données entre administrations et la délivrance de documents officiels, avec notamment le futur portefeuille électronique de documents publics.

La numérisation du PRAAD répond aussi à un enjeu de continuité administrative. Des archives mieux indexées et sauvegardées peuvent réduire les délais de recherche, améliorer la traçabilité des dossiers et faciliter la conservation de documents anciens dont l’état physique peut se détériorer avec le temps.

La phase de passation avait été engagée au début de juin, avec l’ouverture des offres pour sélectionner l’entreprise chargée de la transformation des archives. Le contrat signé en août marque le passage de cette procédure préparatoire à l’exécution du projet.

Le chantier devra désormais être jugé sur la qualité de la conversion, l’indexation des fichiers, leur sécurité et la capacité des administrations à exploiter effectivement les dossiers numérisés. Pour Accra, l’enjeu est de transformer un vaste patrimoine documentaire en une infrastructure de service public utilisable au quotidien.