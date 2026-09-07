Ghana : MTN déploie 800 nouveaux sites mobiles, 180 déjà opérationnels

MTN Ghana prévoit de déployer 800 nouveaux sites mobiles en 2026, dont 180 sont déjà opérationnels et transportent du trafic. Ce programme, présenté lundi 7 septembre à Accra, constitue la plus importante campagne annuelle de construction de sites de l’opérateur au Ghana depuis une décennie.

Les nouvelles installations doivent renforcer la couverture et la capacité du réseau, avec une priorité accordée aux zones rurales et périurbaines où les difficultés de connectivité restent les plus marquées. Les emplacements ont été identifiés à partir d’une cartographie des besoins réalisée à l’échelle des circonscriptions.

MTN Ghana prévoit d’investir environ 380 millions de dollars dans le pays cette année. Cette enveloppe s’inscrit dans un programme de 1,1 milliard de dollars sur trois ans, annoncé dès février par le groupe, pour accélérer les investissements dans les infrastructures et améliorer la qualité de service.

L’objectif annuel a été relevé depuis le début de l’année. En février, MTN Ghana annonçait au moins 500 nouveaux sites pour 2026, après seulement 50 en 2025 et entre 25 et 30 en 2024. Le plan porté à 800 sites traduit désormais une accélération de la construction du réseau.

Cette expansion intervient parallèlement à l’ouverture du marché de la 5G. Le conseil de l’Autorité nationale des communications a approuvé le 15 juillet la suppression du cadre d’exclusivité de gros qui limitait jusqu’ici la concurrence dans le haut débit mobile de nouvelle génération. L’attribution du spectre 5G doit se poursuivre avant la fin de 2026.

Le gouvernement demande également que les nouveaux sites ruraux soient construits au minimum avec une capacité 4G afin de réduire l’écart de qualité entre zones urbaines et communautés éloignées. Les réseaux mobiles doivent absorber une demande croissante, alors que le taux de pénétration des smartphones au Ghana atteignait 71,8 % en juin 2026.