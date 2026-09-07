TerraPower : le réacteur Natrium vise une première production britannique en 2034

TerraPower vise 2034 pour une première production d’électricité au Royaume-Uni avec son réacteur Natrium. Le calendrier a été avancé lundi 7 septembre par son directeur général Chris Levesque, qui présente le marché britannique comme la première implantation internationale du groupe nucléaire soutenu par Bill Gates.

Le projet Natrium associe un réacteur rapide refroidi au sodium de 345 mégawatts à un système de stockage d’énergie à sels fondus. Ce stockage peut porter temporairement la puissance à 500 mégawatts pendant plus de cinq heures afin de répondre aux pics de demande sur le réseau.

Le design fait déjà l’objet d’une évaluation réglementaire au Royaume-Uni. L’Office for Nuclear Regulation a lancé en juin une procédure en trois étapes portant sur la sûreté, la sécurité, les garanties nucléaires et les conséquences environnementales du réacteur.

Aucun site britannique n’a encore été retenu pour une centrale Natrium. TerraPower travaille depuis 2025 avec le groupe d’ingénierie KBR pour étudier des emplacements possibles, tandis que sa filiale britannique devrait être implantée près de Liverpool.

Le calendrier de 2034 reste un objectif industriel et non une date de mise en service acquise. Il dépend notamment de l’aboutissement de la procédure réglementaire, du choix d’un site, des autorisations locales, du financement et de la disponibilité du combustible.

Aux États-Unis, le premier projet Natrium est en construction dans le Wyoming et TerraPower prévoit son achèvement en 2031. Le réacteur utilise du HALEU, un uranium enrichi à un niveau supérieur à celui utilisé dans la plupart des centrales actuelles mais inférieur au seuil des matières hautement enrichies.

Chris Levesque estime que l’électricité produite par Natrium pourrait coûter moins de 100 livres par mégawattheure. Cette projection reste celle de l’entreprise et devra être confrontée aux coûts réels de construction et d’exploitation.

Le gouvernement britannique a lancé en février son Advanced Nuclear Framework afin d’accélérer l’arrivée de projets nucléaires innovants financés par le secteur privé. Le cadre doit notamment faciliter l’examen réglementaire, la planification, les chaînes d’approvisionnement et l’accès au combustible.