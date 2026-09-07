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Ghana Electronic Document Wallet : le pilote démarre au 4e trimestre 2026

Le Ghana prévoit de lancer au quatrième trimestre 2026 la phase pilote de son Ghana Electronic Document Wallet, une infrastructure numérique destinée à permettre aux citoyens et aux entreprises de conserver et de vérifier des documents officiels délivrés par l’État.

Rita Zimé
Publié le à
Technologie
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Ghana Electronic Document Wallet : le pilote démarre au 4e trimestre 2026
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Le ministre des Communications, des Technologies numériques et de l’Innovation, Samuel Nartey George, a annoncé lundi 7 septembre que le projet avait achevé sa phase de consultation des parties prenantes et obtenu l’approbation de son conseil d’administration. Le pilote doit désormais permettre de tester le fonctionnement du portefeuille avant un déploiement plus large.

Le projet vise à réduire la dépendance aux documents physiques et à simplifier les démarches nécessitant la présentation ou la vérification de pièces administratives. Les utilisateurs doivent pouvoir recevoir, stocker, partager et faire authentifier leurs justificatifs dans un environnement numérique sécurisé.

L’initiative était déjà entrée dans une phase préparatoire en juin, lorsque la National Information Technology Agency (NITA) avait ouvert une consultation de marché sur l’écosystème du Ghana Electronic Document Wallet. Cette étape devait préciser l’architecture, le cadre réglementaire et les modalités de mise en œuvre du système.

Le portefeuille s’inscrit dans un programme plus large de transformation numérique de l’administration ghanéenne. Le gouvernement a notamment engagé la numérisation de 3,5 millions de documents publics et poursuit le développement d’un National Data Exchange Hub destiné à faciliter les échanges d’informations entre institutions publiques.

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