Ghana : le déploiement de la 5G doit débuter avant fin 2026

Le Ghana prévoit de commencer le déploiement de la 5G avant la fin de 2026, une fois achevée l’attribution de nouvelles fréquences par la National Communications Authority (NCA). Le calendrier a été présenté lundi 7 septembre à Accra par le ministre des Communications, des Technologies numériques et de l’Innovation, Samuel Nartey George.

Le régulateur a lancé des procédures d’attribution dans les bandes 700 MHz, 2,3 GHz et 3 GHz. Cette étape suit la réforme approuvée le 15 juillet 2026 par le conseil de la NCA, qui a mis fin au cadre d’exclusivité de gros jusque-là associé à la 5G afin d’ouvrir davantage le marché à la concurrence et à l’investissement.

Le chantier ne doit pas se limiter aux grandes villes. Le gouvernement veut parallèlement faire évoluer les anciennes infrastructures 2G et 3G des zones rurales vers des équipements compatibles 4G et 5G, avec les liaisons fibre et micro-ondes nécessaires pour soutenir des débits plus élevés.

La transition technologique s’appuie déjà sur une hausse de l’usage de la voix sur LTE. Sa part dans le trafic est passée d’environ 7 % à 22,43 %, pour plus de 8,4 millions d’abonnés, d’après les données présentées par le ministère.

Un marché 5G désormais plus ouvert

La réforme change surtout le mode d’accès au spectre. Au lieu d’un schéma reposant sur une exclusivité de gros, les opérateurs pourront se positionner dans le cadre des nouvelles procédures lancées par le régulateur. Le gouvernement espère ainsi accélérer la couverture, améliorer la qualité des réseaux et attirer de nouveaux investissements dans les infrastructures numériques.

Cette séquence intervient alors que les opérateurs augmentent leurs capacités. MTN Ghana a notamment engagé un programme d’expansion de son réseau comprenant de nouveaux sites mobiles, tandis que les autorités cherchent aussi à réduire l’impact des coupures de fibre sur la qualité de service.

La NCA doit également lancer avant la fin de l’année un portail de licences et de paiements en ligne, finaliser un cadre de coordination des travaux routiers affectant les réseaux et préparer un dispositif de réparation ou de sanction lorsque les opérateurs ne respectent pas les normes de service. Le démarrage effectif de la 5G dépendra toutefois de l’achèvement de l’attribution du spectre et du calendrier technique de chaque opérateur.