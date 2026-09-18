Ghana : 300 millions $ pour supprimer la double rotation scolaire d’ici 2027

Le Ghana prévoit de mettre fin d’ici fin 2027 au système de double rotation dans les lycées publics grâce à un financement de 300 millions de dollars de la Banque mondiale, a indiqué la présidence le 17 septembre à Accra.

Le dispositif, appelé « double-track », permet à des groupes d’élèves de fréquenter les mêmes établissements selon des calendriers alternés lorsque les capacités d’accueil sont insuffisantes. Il s’est développé avec la forte hausse des inscriptions qui a suivi la gratuité de l’enseignement secondaire supérieur à partir de 2017.

La Banque mondiale avait approuvé le financement le 16 juin dans le cadre du projet STARR-J, destiné à améliorer l’accès, la qualité de l’enseignement secondaire et les compétences utiles à l’emploi. Le programme doit toucher environ 2,2 millions d’élèves dans près de 1 000 établissements publics, avec une attention particulière aux zones rurales et périurbaines.

Le gouvernement ghanéen prévoit notamment la construction de 16 nouveaux lycées et l’extension d’environ 150 établissements existants. Les travaux doivent ajouter des salles de classe, des internats et des réfectoires afin de réduire les contraintes de capacité qui entretiennent la double rotation.

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Selon la Banque mondiale, ce système est associé à de longues interruptions de cours, à une pression accrue sur les infrastructures et les enseignants ainsi qu’à une continuité pédagogique plus difficile. Le projet doit aussi financer des améliorations de l’enseignement, des compétences numériques et des filières techniques et professionnelles.

Sans nouvelles capacités, les établissements secondaires publics ghanéens pourraient manquer de plus de 850 000 places effectives à l’horizon 2040, selon les projections de la Banque mondiale.