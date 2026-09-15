Bénin : 200 FCFA par trajet pour les bus universitaires dès le 21 septembre

Le transport universitaire reprendra lundi 21 septembre 2026 au Bénin avec un tarif fixé à 200 FCFA par trajet. La reprise concerne les étudiants des universités publiques et doit s’appuyer sur les 63 bus neufs annoncés par le gouvernement pour élargir la desserte à 12 villes.

Le compte rendu officiel du Conseil des ministres du 2 septembre avait acté la relance et l’amélioration du service sur les quatre universités publiques : l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de Parakou, l’Université nationale d’Agriculture de Kétou et l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques d’Abomey. Le document du Secrétariat général du Gouvernement prévoit une flotte de 63 bus et de nouvelles lignes.

Les dessertes annoncées concernent Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Dangbo, Adjarra, Abomey, Dassa-Zoumè, Lokossa, Natitingou, Sakété, Kétou et Parakou. Le dispositif doit ainsi relier les principaux pôles universitaires et plusieurs villes de résidence des étudiants.

Le tarif n’était pas précisé dans le compte rendu du Conseil des ministres. À l’approche de la mise en circulation, les informations rendues publiques par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fixent le ticket à 200 FCFA par trajet, selon Le Béninois Libéré et L’Investigateur.

Publicité

La relance du transport fait partie d’un ensemble de mesures sociales adoptées pour la rentrée 2026-2027. Le même Conseil des ministres a décidé de revaloriser les bourses étudiantes, de réhabiliter des restaurants universitaires et d’améliorer les logements, l’éclairage et les infirmeries sur les campus.

À l’Université d’Abomey-Calavi, un communiqué rectoral du 3 septembre, cité par L’Investigateur, demande aux étudiants de s’inscrire au service via universervices.bj avec leurs accès RBER Connect. Les titres de transport achetés par ce canal doivent être utilisables à partir du 21 septembre.