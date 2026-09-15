Nigeria : 5 millions d’élèves auront 100 Mo gratuits par jour

À partir du 1er octobre 2026, cinq millions d’élèves et d’étudiants nigérians doivent bénéficier de 100 Mo de données gratuites par jour pour accéder à des plateformes éducatives approuvées. Le programme vise d’abord les lycées publics et les établissements publics d’enseignement supérieur.

La Commission nigériane des communications, la NCC, a lancé le dispositif avec le ministère fédéral de l’Éducation et les opérateurs télécoms. Les données offertes ne pourront pas être utilisées pour une navigation générale : elles seront réservées aux sites et services éducatifs figurant sur une liste validée par les autorités.

Chaque bénéficiaire pourra ainsi disposer d’environ 700 Mo par semaine, 3 Go par mois et jusqu’à 36,5 Go par an pour l’apprentissage en ligne. La NCC estime que 100 Mo peuvent représenter plusieurs heures de lecture, de consultation de documents ou d’activités pédagogiques selon le type de contenu utilisé.

Les plateformes éligibles comprennent notamment les systèmes de gestion de l’apprentissage, les bibliothèques numériques, les dépôts de ressources éducatives, les services de formation des enseignants ainsi que les plateformes de formation technique et professionnelle. Leur sélection doit être effectuée conjointement par la NCC et le ministère fédéral de l’Éducation.

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Les opérateurs membres de l’Association of Licensed Telecommunications Operators of Nigeria ont confirmé le 15 septembre leur soutien au programme. Le secteur doit fournir l’allocation quotidienne dans le cadre d’un modèle financé par les opérateurs, avec un suivi de la disponibilité du service, de l’utilisation des plateformes, de la consommation de données et des réclamations des usagers.

Le ministre de l’Éducation, Maruf Tunji Alausa, a indiqué que la première phase doit concerner environ cinq millions d’apprenants. Les estimations communiquées lors du lancement évaluent à 15 milliards de nairas par mois le coût potentiel de la fourniture des données à cette échelle, avant une éventuelle extension du dispositif à d’autres catégories d’apprenants.