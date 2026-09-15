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Nigeria : des élèves refoulés, la rentrée paralysée dans les écoles fédérales

Des élèves venus reprendre les cours lundi 14 septembre ont été refoulés dans plusieurs Federal Unity Colleges du Nigeria, où des travailleurs et des parents ont maintenu les grilles fermées pour protester contre la concession de King’s College, à Lagos, à son association d’anciens élèves.

Parfait Nougbotin
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Le mouvement a perturbé la rentrée du premier trimestre malgré l’ordre du ministère fédéral de l’Éducation de rouvrir tous les établissements. Le Daily Sun rapporte ce mardi que des élèves ont été renvoyés à l’entrée de certains collèges, tandis que la contestation a aussi touché le siège du ministère à Abuja.

Le Joint Congress of Unions avait demandé aux personnels de ne pas reprendre le travail tant que le dossier de King’s College ne serait pas réglé. Les syndicats craignent que ce modèle ne s’étende à d’autres établissements fédéraux et mettent en cause les emplois ainsi que le financement public.

Le gouvernement rejette l’idée d’une vente ou d’une privatisation. Dans une clarification publiée le 11 septembre, le ministre de l’Éducation, Maruf Tunji Alausa, affirme que l’État fédéral conserve la propriété juridique de King’s College et ses pouvoirs de contrôle.

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L’accord confie à la King’s College Old Boys’ Association le financement, la réhabilitation, la modernisation, l’exploitation et l’entretien de l’établissement. Le ministère assure que les admissions doivent rester soumises aux règles des Unity Colleges et qu’un dispositif de transition est prévu pour le personnel.

Le 12 septembre, le ministère avait encore confirmé le 14 septembre comme date officielle de reprise et annoncé une coordination avec les services de sécurité autour des établissements. Le communiqué syndical du 10 septembre maintenait au contraire la suspension de la rentrée jusqu’à résolution du différend sur la concession.

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