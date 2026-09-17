Ghana : 4,53 millions d’écoliers reçoivent désormais un repas chaque jour

Le Ghana fournit désormais un repas chaud à 4 527 636 écoliers chaque jour de classe. La ministre du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale, Agnes Naa Momo Lartey, a annoncé mercredi 16 septembre à Accra que le programme dispose de 1 982 902 513 cedis en 2026.

Le nombre de bénéficiaires est passé de 4 029 580 élèves en 2024 à 4 231 059 en 2025, puis à 4 527 636 cette année. L’allocation budgétaire a progressé dans le même temps de 1 393 659 200 cedis en 2024 à 1 788 009 480 cedis en 2025, avant d’atteindre 1 982 902 513 cedis en 2026.

Le gouvernement maintient cette année la subvention à 2 cedis par repas, contre 1,50 cedi en 2024. Selon la ministre, les arriérés dus aux traiteurs pour 2024 ont été apurés et les paiements des premier et deuxième trimestres de l’année scolaire 2025-2026 ont été effectués.

Le programme vise à fournir un repas pendant les heures de classe tout en soutenant la fréquentation et le maintien des enfants à l’école. Les autorités ont parallèlement renforcé le contrôle de la qualité et de la conformité des repas servis dans les établissements couverts.

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Le nombre d’écoles soumises au suivi de conformité est passé de 4 419 en 2025 à 8 270 en 2026. Le ministère indique également avoir formé 20 171 traiteurs et responsables de cuisine aux normes pratiques de nutrition.