Gérard Presgurvic : combien sa collaboration avec Patrick Bruel lui a rapporté

24 juin 2026 : Gérard Presgurvic célèbre ses 73 ans . Auteur, compositeur et interprète, il demeure une figure de la chanson française, connu tant pour ses propres titres comme Détective que pour avoir signé, ou co-signé, des tubes marquants tels que Chacun fait (c’qui lui plaît) pour le groupe Chagrin d’amour.

Presgurvic a surtout acquis une notoriété accrue par sa collaboration avec Patrick Bruel. Plusieurs titres devenus emblématiques du répertoire de Bruel portent sa plume ou une co-écriture : Marre de cette nana‑là, Comment ça va pour vous ?, Casser la voix ou encore Qui a le droit…. Ces chansons ont accompagné l’ascension commerciale du chanteur dans les années 1980 et 1990.

Leur rencontre, qui remonte à une période précédant la célébrité de chacun, s’est effectuée à New York via des amis communs. Cette amitié, régulièrement évoquée dans des interviews et notamment lors de leur passage dans l’émission Taratata en 1994, a servi de base à une collaboration artistique durable.

La rencontre à New York qui a changé leurs carrières

Sur le plateau de Taratata, Presgurvic a décrit leur relation comme une amitié de longue date qui débouche naturellement sur des échanges de travail : « En fait, on est avant tout amis… on travaille sans le faire », confiait-il. Bruel a reconnu la profondeur de cette proximité, qui permet selon lui d’identifier instinctivement les textes qui lui conviennent.

Le succès commercial a suivi : Marre de cette nana‑là (1984) propulse Patrick Bruel vers la notoriété, confirmé par Comment ça va pour vous ? l’année suivante. Le duo atteint une intensité supérieure avec l’album Alors regarde (1989), qui contient notamment Casser la voix et s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires.

En 1991, la chanson Qui a le droit…, extraite de l’album live Si ce soir…, devient un phénomène national et constitue le seul numéro un de Bruel au Top 50. Les estimations rassemblées autour de cette période attribuent aux titres signés ou co-signés par Presgurvic une contribution directe comprise entre 3 et 5 millions de ventes d’albums et de singles.

Les droits d’auteur issus des diffusions radio, des concerts, des compilations et des rééditions ont constitué une source de revenus régulière pour le compositeur au fil des décennies. Les deux hommes ont aussi reconnu publiquement des désaccords artistiques et des caractères parfois conflictuels, tout en soulignant la confiance qui prévaut dans leur collaboration.

Outre son travail avec Patrick Bruel, Gérard Presgurvic a écrit pour des artistes tels qu’Elsa, Florent Pagny, Henri Salvador, Liane Foly, Mireille Mathieu et Victoria Petrosillo. Il a composé pour le cinéma et la télévision et a créé en 2001 la comédie musicale Roméo et Juliette, de la haine à l’amour, qui a attiré plus d’un million de spectateurs.