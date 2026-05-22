Gérard Darmon renonce à la présidence du jury du Festival du premier film de La Ciotat

Gérard Darmon a renoncé à présider le jury du Festival du premier film de La Ciotat, prévu du 10 au 14 juin, après plusieurs jours de polémique sur sa nomination liée à des accusations de violences sexistes et sexuelles, ont rapporté plusieurs médias.

La décision d’annulation de la venue de l’acteur intervient alors que la nomination suscitait depuis jeudi une vive réaction sur les réseaux sociaux et au sein du milieu du cinéma, avec des prises de position de bénévoles, d’associations et de professionnels opposés à sa présence à la tête du jury.

Les accusations visant Gérard Darmon, âgé de 78 ans, avaient été rassemblées dans une enquête publiée en novembre 2024 par Politis, qui a recueilli les témoignages de neuf femmes décrivant selon le journal des comportements jugés déplacés sur plusieurs tournages. L’acteur a toujours nié ces faits, et à ce jour aucune plainte ni condamnation n’ont été signalées publiquement.

Retrait de la présidence : le contexte et les réactions

Selon La Provence, c’est l’acteur lui‑même qui aurait pris la décision de se retirer pour éviter que la polémique n’affecte le bon déroulement du festival. Les organisateurs avaient d’abord maintenu la nomination malgré les critiques : Yves Alion, programmateur de l’événement, avait publiquement défendu le choix et dénoncé ce qu’il a qualifié de « vertige actuel autour de MeToo », assurant dans un premier temps que Gérard Darmon « resterait président ».

Parmi les témoignages publiés, une ancienne stagiaire de 19 ans affirme que l’acteur lui aurait proposé de « faire l’amour », puis, après un refus, aurait adopté à son égard un comportement humiliant, selon les éléments rapportés par Politis. D’autres techniciennes évoquent un « sentiment permanent d’insécurité » sur certains plateaux. Les récits font état d’insultes à connotation sexiste, de gestes à caractère sexuel et d’humiliations répétées, d’après la même enquête.

La nomination et le retrait de Gérard Darmon ont suscité des réactions contrastées au sein du monde culturel : des voix ont dénoncé la décision initiale du festival, tandis que d’autres estimaient qu’aucune procédure judiciaire n’avait conforté les accusations. Les promoteurs du festival avaient dû faire face à une médiatisation importante de la controverse, notamment sur les réseaux sociaux.

Sur le plan professionnel, Gérard Darmon n’avait pas tourné au cinéma depuis environ un an et demi au moment de la polémique. Son dernier film, Aimons‑nous vivants, réalisé en 2024, l’a vu partager l’affiche avec Valérie Lemercier et Patrick Timsit, précise la couverture médiatique.