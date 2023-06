Gbazé Thérèse: ses tristes confidences sur la mort de son fils unique et son petit-fils

Dans un entretien accordé au média Brut, l’actrice Gbazé Thérèse a fait de tristes confidences sur la mort de son fils unique et son petit fils.

Gbazé Thérèse n’est pas heureuse. Selon l’actrice, depuis que la vie lui a arraché son fils unique et son petit fils, plus rien n’a de sens pour elle. En effet, le fils et le petit fils de Gbazé Thérèse sont morts dans d’atroces circonstances qui restent mystérieuses pour elle.

« Dieu m’a donné deux enfants c’est-à-dire mon fils unique et mon petit-fils. Malheureusement en 2017, quand j’étais aux funérailles de mon cousin, on m’a appelé, j’ai causé avec mon fils jusqu’à ce que son téléphone ne passe plus. Après on m’a laissé entendre qu’ils ont tiré sur lui, il faut dire que je n’ai pas la vraie version. Je ne sais vraiment pas ce qui m’arrive, je passe mes nuits à demander à Dieu mais qu’est-ce qui s’est passé ? », a-t-elle expliqué.

Alors qu’elle comptait au moins sur la présence de son petit-fils, ce dernier a également rendu l’âme. « Même Guy Amos, mon petit-fils qui est décédé l’année dernière, je ne sais rien. J’avais un rendez-vous avec lui, je l’attends mais je me rends compte qu’il ne vient pas et après on me dit qu’il est à la morgue… Aujourd’hui, je n’ai aucune joie », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, Guy Amos, le petit-fils de Gbazé Thérèse et acteur dans la célèbre série ivoirienne « Ma Famille », est décédé dans la nuit du mardi 1 février 2022, dans dans circonstances inconnues. Selon l’influenceur Juste Crépin Gondo, le jeune homme de 23 ans, qui a été retrouvé baignant dans ses propres vomissures, se serait suicidé après une rupture amoureuse.

