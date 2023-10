Gaza: Elon Musk confirme vouloir rétablir Internet pour les organisations humanitaires

- Publicité-

Le milliardaire américain, Elon Musk, a déclaré que le service Internet par satellite « Starlink prendra en charge la connectivité avec les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza ».

La bande de Gaza est absente des radars depuis les nouveaux bombardements de l’armée israélienne ce vendredi et le manque de nouvelles commence à en inquiéter plus d’un. Interpellé sur X (anciennement Twitter), Elon Musk a déclaré vouloir rétablir Internet dans la région pour les organisations humanitaires et internationales sur place.

Sur X (anciennement Twitter), le hashtag #StarlinkForGaza s’est rapidement répandu, avec plus de 3,74 millions de messages. Des milliers d’internautes ont réclamé à Elon Musk de fournir son service d’internet par voie satellitaire Starlink à la bande de Gaza, comme il l’a fait dès février 2022 au début de la guerre en Ukraine. Cette technologie a joué un rôle essentiel pour l’armée ukrainienne qui l’a utilisé pour communiquer, mais aussi pour diriger ses drones et ses tirs d’artillerie.

Massive bombing is happening in Gaza. They Cut off the internet connection. No Updates what's happening in Gaza.

Stand For What Is Right Even You Stand Alone, this is not the time to remain silent. Let's the world know what is happening in Gaza. #starlinkforgaza#CeasefireNOW pic.twitter.com/s1s1KMQGk7