Gauthier Le Bret tacle Pascal Praud après la venue de Karine Le Marchand

Une séquence diffusée le 9 février 2026 a relancé la polémique autour des propos de Karine Le Marchand, invités sur CNews, et provoqué un échange vif entre Pascal Praud et son chroniqueur Gauthier Le Bret sur Europe 1. Le débat a porté sur la portée des mots, le contexte historique évoqué par l’animatrice et les limites de la diffusion audiovisuelle.

Sur le plateau de CNews, Karine Le Marchand a raconté son ressenti en arrivant à Paris dans les années 1980, évoquant sa surprise face à la diversité qu’elle observait dans le RER. Ses formulations—mentionnant « tous ces Noirs et tous ces musulmans, ces Arabes » et l’aveu d’un sentiment de peur—ont été reprises et critiquées, entraînant des réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Plus tard dans la matinée, au micro d’Europe 1 dans l’émission Pascal Praud et Vous, son chroniqueur Gauthier Le Bret a pointé la responsabilité du présentateur et critiqué le choix de laisser passer ces propos sans intervention. Pascal Praud a, pour sa part, défendu le contexte et le ton de l’animatrice.

Échange sur le ton, le contexte et la responsabilité éditoriale

Gauthier Le Bret a estimé que certaines formulations ne devraient pas être diffusées sans mise en perspective, citant l’instance de régulation : « Moi, si je devais parier, je parie que l’ARCOM ne laisse pas passer ça. Parce que vous ne pouvez pas dire : ‘J’ai eu peur en voyant tous ces musulmans, ces Arabes, tous ces Noirs. C’est pas possible de dire des choses comme ça’. »

Pascal Praud a répondu en rappelant le cadre temporel et le ton employés par Karine Le Marchand, insistant sur la nécessité de restituer la phrase dans son contexte personnel et historique : « Sauf qu’il y a un ton, vous voyez, c’est ça qui est drôle. Elle dit, elle n’a pas eu peur… toute parole doit être entendue dans un certain contexte et un certain état d’esprit. Elle dit qu’en 86… Moi, je viens de la province, je comprends ce qu’elle dit. À Paris, il y avait déjà une immigration importante, à Nantes, non. »

Gauthier Le Bret a maintenu sa position sur l’importance du ton et de l’intention, précisant que la même formulation n’aurait pas été traitée de la même manière selon la tranche horaire : « On peut dire les choses comme ça. C’est pas la même manière de les dire, c’est tout… Si elle avait dit ça le soir sur CNews entre 21 heures et minuit, je l’aurais modérée. J’aurais pas laissé passer ça. »

Karine Le Marchand, lors de son intervention sur CNews, expliquait qu’elle cherchait à décrire son « ressenti face à la diversité observée » lorsqu’elle découvrait Paris, en lien avec son documentaire Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration. Elle avait déclaré : « J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans, ces Arabes qui sortaient… J’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. »