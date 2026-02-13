Galatasaray : Osimhen délivre deux passes décisives contre Eyüpspor en Süper Lig J22
Le vendredi 13 février 2026, pour le compte de la 22e journée de Süper Lig, Galatasaray a surclassé İkas Eyüpspor au stade Ali Sami Yen RAMS Park, s’imposant sur le score fleuve de 5-1. La rencontre a surtout été marquée par la contribution décisive de Victor Osimhen, auteur de deux passes qui ont lancé la domination stambouliote.
Le premier but est intervenu presque immédiatement : dès la deuxième minute, Osimhen a pris l’initiative sur le côté gauche et délivré un centre millimétré vers Yunus Akgün. L’ailier n’a pas tremblé et a repris de la tête pour tromper le gardien, offrant ainsi l’ouverture du score aux locaux.
Au retour des vestiaires, l’attaquant nigérian a encore pesé sur le jeu. À la 48e minute, par un pressing efficace sur Onguene, il a récupéré la possession puis trouvé Mauro Icardi dans une position idéale. Le capitaine a concrétisé d’un tir du droit, portant temporairement le score à 3-0 en faveur de Galatasaray.
Bilan statistique
Ces deux passes décisives constituent les toutes premières offrandes de la carrière professionnelle d’Osimhen, obtenues au cours d’une même rencontre. Sous les couleurs de Galatasaray, l’international nigérian affiche désormais 52 réalisations et 10 passes décisives en 63 matches, soit 62 participations directes aux buts en autant d’apparitions. Sur l’ensemble de sa carrière, il totalise 338 rencontres disputées pour 201 buts et 52 offrandes, des chiffres qui témoignent d’une efficacité offensive durable.