Galatasaray : Osimhen délivre deux passes décisives contre Eyüpspor en Süper Lig J22

Le vendredi 13 février 2026, pour le compte de la 22e journée de Süper Lig, Galatasaray a surclassé İkas Eyüpspor au stade Ali Sami Yen RAMS Park, s’imposant sur le score fleuve de 5-1. La rencontre a surtout été marquée par la contribution décisive de Victor Osimhen, auteur de deux passes qui ont lancé la domination stambouliote.

Le vendredi 13 février 2026, pour le compte de la 22e journée de Süper Lig, Galatasaray a surclassé İkas Eyüpspor au stade Ali Sami Yen RAMS Park, s’imposant sur le score fleuve de 5-1. La rencontre a surtout été marquée par la contribution décisive de Victor Osimhen, auteur de deux passes qui ont lancé la domination stambouliote.

Le premier but est intervenu presque immédiatement : dès la deuxième minute, Osimhen a pris l’initiative sur le côté gauche et délivré un centre millimétré vers Yunus Akgün. L’ailier n’a pas tremblé et a repris de la tête pour tromper le gardien, offrant ainsi l’ouverture du score aux locaux.

Au retour des vestiaires, l’attaquant nigérian a encore pesé sur le jeu. À la 48e minute, par un pressing efficace sur Onguene, il a récupéré la possession puis trouvé Mauro Icardi dans une position idéale. Le capitaine a concrétisé d’un tir du droit, portant temporairement le score à 3-0 en faveur de Galatasaray.

Publicité

Bilan statistique