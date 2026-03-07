Galatasaray: des nouvelles de Victor Osimhen avant le choc face à Liverpool

Mis au repos en Coupe de Turquie, Victor Osimhen aborde avec une motivation maximale le derby face à Beşiktaş et le choc européen contre Liverpool FC. L’attaquant de Galatasaray galvanise déjà ses coéquipiers à l’entraînement avant cette semaine décisive.

À quelques jours d’un calendrier chargé, Galatasaray peut compter sur un Victor Osimhen particulièrement déterminé. L’attaquant nigérian aborde avec enthousiasme le derby face à Beşiktaş, prévu samedi en Süper Lig, avant un rendez-vous européen très attendu contre Liverpool FC mardi, en huitièmes de finale de la UEFA Champions League. Mis au repos lors de la victoire de Galatasaray contre Alanyaspor en Turkish Cup mardi, l’international nigérian devrait retrouver le groupe avec une motivation intacte.

Le journaliste proche du club, Kaya Temel, a livré quelques informations sur l’état d’esprit du buteur lors d’une intervention sur la chaîne YouTube 90+ Digital. « Osimhen est incroyablement motivé. Il dynamise l’équipe de façon remarquable et continue de le faire. Il a très bien motivé ses coéquipiers à l’entraînement », a-t-il confié.

