Gabon : en prison, l’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze privé de visite, son parti dénonce alerte

Le 15 avril 2026, Alain-Claude Bilie-By-Nze, principal opposant gabonais et dernier Premier ministre du mandat d’Ali Bongo, a été placé en détention après le dépôt d’une plainte par une ancienne compagne politique. Son entourage affirme que, depuis plusieurs jours, il se trouve en isolement et qu’on lui refuse les visites.

Selon Aimé Mapangou, secrétaire général du mouvement Ensemble pour le Gabon, ni la famille ni les avocats de Bilie-By-Nze n’ont été autorisés à le voir, une situation que le responsable politique juge incompatible avec les droits de la défense.

Du côté de la présidence, le porte-parole Téophane Nzame Nze Biyoghe a décliné toute ingérence, précisant que la question relevait des autorités judiciaires et non de l’exécutif, qui se contente d’observer le bon fonctionnement du système judiciaire.

La plainte concerne une somme de cinq millions de francs CFA. La plaignante affirme avoir avancé cette somme en 2008 pour couvrir les premières dépenses de la fête nationale des Cultures, dont Alain-Claude Bilie-By-Nze était chargé en tant que président du comité organisateur ; elle assure ne jamais avoir été remboursée et a donc saisi la justice dix-huit ans plus tard.

Réactions et accusations d’instrumentalisation

Pour Aimé Mapangou, la réactivation d’une affaire ancienne suggère une motivation politique : il estime incompréhensible que des faits remontant à 2008 fassent l’objet d’une procédure à ce moment précis, et parle d’une opération visant à affaiblir un opposant.

Ensemble pour le Gabon a demandé la libération immédiate de son président et soutient que, puisque l’action avait été engagée à l’époque par un ministre agissant au nom du gouvernement, la prise en charge du remboursement relève de l’État et non de la responsabilité personnelle de l’intéressé. Le parti a réitéré ces accusations devant la presse le 22 avril 2026.

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