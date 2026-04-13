Le pape Léon XIV en tournée du 13 au 23 avril dans quatre pays d’Afrique

Du 13 au 23 avril, le pape Léon XIV entame une tournée de dix jours qui le mènera en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ce déplacement, composé de onze étapes, mêlera rendez‑vous officiels et rencontres religieuses dans des pays souvent confrontés à des défis de paix, de gouvernance et de cohésion sociale.

La durée et l’ampleur de cette visite rappellent les grandes pérégrinations pontificales du passé. Attendu par de nombreuses communautés locales, le souverain pontife cherchera à consolider la présence de l’Église et à apporter un soutien moral aux fidèles tout en multipliant les rencontres avec les autorités étatiques.

Si c’est la première fois qu’il foule le sol africain depuis son élection, Léon XIV n’est pas un inconnu du continent. Avant d’être élevé au siège de Pierre, Robert Francis Prevost a dirigé l’Ordre de Saint‑Augustin et a effectué de nombreux séjours en Afrique, notamment au Kenya et au Nigeria. Peu après son accession au pontificat, il est allé saluer des pèlerins engagés pour la paix en provenance d’Afrique, signe de son intérêt marqué pour la région.

Au fil de ces journées, la visite alternera « moments d’État » et temps de prière, avec l’objectif affiché d’encourager les communautés catholiques locales et de mettre en lumière des initiatives sociales et spirituelles portées par l’Église sur le continent.

Poids géopolitique et enjeux ecclésiaux

Pour le Saint‑Siège, ce périple revêt une portée politique et symbolique importante car l’Afrique apparaît désormais comme un foyer croissant de vitalité catholique, et Rome cherche à en faire un axe prioritaire de son action. Au plan démographique et missionnaire, le continent représente un réservoir de fidèles et de vocations dont l’importance ne cesse d’augmenter.

Le pape utilisera aussi cette tribune pour promouvoir des thèmes qui lui tiennent à cœur — paix, réconciliation et justice sociale — et pour rappeler la nécessité d’une meilleure répartition des ressources dans des pays souvent marqués par de fortes inégalités.

Chacune des étapes a sa couleur propre. L’Algérie, pays majoritairement musulman, comptera sur la symbolique du pèlerinage et sur les liens historiques avec saint Augustin, notamment lors d’un passage à Annaba, ancienne Hippone. La communauté catholique y reste très réduite mais joue un rôle social reconnu.

Au Cameroun, la visite prendra un tour résolument pacificateur car après Yaoundé, le pape se rendra à Bamenda, dans la région anglophone du Nord‑Ouest, où un conflit séparatiste dure depuis une décennie. Là, la cathédrale servira de cadre à des appels à la réconciliation et au dialogue.

En Angola, pays riche en ressources mais traversé par d’importantes inégalités, le message pontifical devrait insister sur une gestion plus équitable des richesses et sur la dimension éthique du développement. Enfin, la Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole et État où la part des catholiques est la plus élevée parmi les pays visités, attend un pape quatre décennies après la dernière visite pontificale.

Le déplacement se déroule également dans un contexte politique délicat où plusieurs des États au programme sont gouvernés par des régimes autoritaires ou marqués par des tensions internes. Le pape devra ménager ses prises de parole pour préserver la crédibilité de l’Église tout en adressant des préoccupations relatives aux droits humains et à la justice.

Sur le plan institutionnel, ce voyage pourrait renforcer les ambitions des Églises africaines d’obtenir une place plus visible dans les instances de gouvernance de l’Église universelle. La progression numérique et la montée en influence de responsables ecclésiaux originaires d’Afrique légitiment, aux yeux de beaucoup, une représentation accrue au sein de la Curie et des orientations futures du catholicisme.