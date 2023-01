Gabon: Alain Claude Bilie-By-Nze nommé Premier ministre, un nouveau gouvernement annoncé

Jusqu’à présent chargé de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain Claude Bilie-By-Nze succède à Rose Christiane Ossouka Raponda à la primature. Cette dernière devient, elle, vice-présidente du Gabon.

« Par décret du président de la République (…) est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Alain-Claude Bilie-By-Nze. Le président de la République a chargé le Premier ministre de former le nouveau gouvernement », a déclaré devant la presse le secrétaire général de la présidence, Jean-Yves Teale.

Déclaration du Secrétaire général de la @PresidenceGA, M. Jean-Yves TEALE. pic.twitter.com/TpbVkhsBTE — Présidence de la République Gabonaise (@PresidenceGA) January 9, 2023

Alain-Claude Bilie-By-Nze, 55 ans, qui a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006, était vice-Premier ministre et ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Rose Christiane Ossouka Raponda est nommée vice-présidente, un poste vacant depuis mai 2019, dont la fonction est d' »assister » le chef de l’État et n’a aucun rôle d’intérim en cas de vacance du pouvoir.

Cette nomination phare du régime Bongo, intervient au tout début de cette année 2023 au cours de laquelle, se tiendront des élections présidentielle, législatives et locales. Le nouveau locataire de l’immeuble du 2-décembre devrait, à ce titre, prendre les rênes de la future campagne électorale d’Ali Bongo Ondimba lorsque le président sortant aura confirmé qu’il est candidat à sa propre succession.