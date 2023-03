Fuite de la nµdité de Lolo Beauté: l’influenceuse raconte ce qui s’est vraiment passé

Lors d’une sorte médiatique ce mercredi 1er mars 2023, l’influenceuse ivoirienne Lolo beauté a réagi à la fuite de sa nµdité sur les réseaux sociaux et présente ses excuses au monde entier en particulier aux ivoiriens.

« J’ai subi une épilation à la cire et comme je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de séance, j’ai voulu faire une publicité à ma cousine de Bordeaux. Et par maladresse, par brulure, j’a (…) », c’est ainsi que Lolo beauté a commencé par expliquer à ses abonnés et fans comment sa nµdité s’est retrouvée sur les réseaux sociaux dimanche dernier au soir.

D’après elle, la cire qui coulait sur sa partie intime brulait tellement quelle a sursauté. « J’ai sauté et par maladresse, on a vu un … à la cire. j’étais en plein live quand ça se produisait. Par respect pour ma personne, j’ai automatiquement supprimé ce direct de ma page et j’ai fait un autre live avec beaucoup de respect », a-t-elle expliqué mercredi dernier dans un direct.

Lolo Beauté soutient qu’elle n’a pas laissé exprès sa serviette. « Donc, la structure HACA, je suis franchement désolée et je vous présente encore mes excuses, sincèrement pour cet accident qui s’est produit. Je ne l’ai pas fait exprès, je voulais juste faire de la publicité à ma cousine, encore une fois je suis désolée », s’est t-elle excusée.

Avant les excuses publiques de Lolo Beauté, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) l’avait déjà sanctionné en annonçant pour une durée d’un mois sa restriction de META et la suspension de la monétisation de son compte Facebook.