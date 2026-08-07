Frontières Bénin-Niger: Cotonou estime que le dernier acte dépend de Niamey

Malgré la persistance de la fermeture de la frontière terrestre entre le Bénin et le Niger, les autorités béninoises estiment avoir accompli l’ensemble des démarches nécessaires à la normalisation des relations bilatérales.

Publié le 7 août 2026 à 13:45 · Mis à jour le 7 août 2026

Face aux médias ce mercredi 5 août 2026, le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, a rappelé que la décision finale se trouve désormais dans le camp du pouvoir nigérien.

​Depuis son investiture le 24 mai 2026, le président Romuald Wadagni a engagé plusieurs initiatives directes pour débloquer la situation. Le 2 juin 2026, le chef de l’État béninois s’est rendu à Niamey pour échanger avec le général Abdourahamane Tiani, convenant alors de la création d’un comité d’experts.

Après la remise du rapport de ce comité le 16 juin, une réunion intergouvernementale s’est tenue à Cotonou le samedi 20 juin 2026 pour concrétiser la feuille de route.

​Malgré la tenue de ces échéances, le passage frontalier demeure fermé. Le général Tiani avait évoqué à la télévision nationale nigérienne la nécessité de satisfaire à certains « préalables » avant toute réouverture effective.

​Une position d’ouverture de la part de Cotonou

​En répondant aux interrogations de la presse, Wilfried Houngbédji a affirmé la disponibilité du Bénin à répondre à toute attente réaliste et formalisée par Niamey.

« Le Bénin a fait déjà les efforts, les démarches qu’il doit faire. S’il reste encore quelque chose d’objectif que nous n’avons pas encore fait, et qu’on nous montre (…) que c’est effectivement quelque chose d’objectif qui reste à faire, nous le ferons », a-t-il déclaré.

​Rappelant que les deux nations sont « condamnées à vivre comme des frères, comme des pays amis », le porte-parole du gouvernement a réitéré que Cotonou a pris toutes ses responsabilités et attend désormais un signe concret des autorités nigériennes pour la réouverture des frontières.