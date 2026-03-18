Frontière de Sèmè-Kraké: les autorités passent à l’offensive contre les camions hors gabarit

Les autorités béninoises ont intensifié les opérations de lutte contre les chargements hors gabarit au niveau de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, plus précisément sur l’axe Sèmè‑Krake.

Dans un communiqué publié récemment, les services en charge du contrôle routier annoncent que la répression des infractions liées aux excès de gabarit des camions est désormais entrée dans sa phase active.

Cette mesure vise à réduire les risques d’accidents de la circulation et à préserver l’intégrité des infrastructures routières mises à rude épreuve par le passage de poids lourds surchargés.

Des équipes mixtes de surveillance et de contrôle y sont déployées pour procéder à des vérifications systématiques des véhicules de transport en provenance ou à destination des pays voisins.

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Les chauffeurs surpris en infraction sont désormais sanctionnés conformément aux textes en vigueur, avec des amendes et des immobilisations de véhicules lorsque nécessaire. Les responsables des opérations ont souligné que ces actions s’inscrivent dans une logique de respect des normes de sécurité routière et de fluidification du trafic transfrontalier.

Cette phase active de répression intervient après une série de campagnes de sensibilisation et d’avertissements adressés aux transporteurs, qui n’auraient pas, pour une large part, respecté les prescriptions en matière de chargements. Les autorités rappellent que la surcharge compromet non seulement la sécurité des usagers, mais accélère aussi la dégradation des routes.

Les services concernés annoncent la poursuite de ces opérations dans les prochaines semaines et appellent les acteurs du transport à se conformer strictement aux règles de gabarit, afin d’éviter des sanctions plus sévères.