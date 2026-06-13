Frank Michael est décédé à 79 ans des suites d’un cancer du poumon

Frank Michael , voix majeure de la chanson populaire francophone, est décédé ce vendredi matin à l’âge de 79 ans, des suites d’un cancer du poumon, ont rapporté plusieurs sources dont Le Parisien. Artiste à la carrière longue et discrète, il avait vendu près de 20 millions d’albums et donné environ 2 000 concerts, selon les chiffres communiqués par son entourage.

L’information a été confirmée par un message publié par sa fille, Sandra, sur les réseaux sociaux : « Mon papa est parti ». Elle a précisé que « les visites pour rendre un dernier hommage à mon papa seront ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent venir lui dire au revoir », remerciant par ailleurs « pour vos pensées et votre soutien dans cette période difficile ». Le communiqué familial a été relayé par la presse nationale.

Derrière le nom de scène se trouvait Franco Gabelli. Né dans la région de Parme en Italie, il a rejoint la Belgique avec sa famille alors qu’il était enfant et a grandi près de Liège. Très tôt attiré par le chant, il a participé à des concours radiophoniques avant d’enregistrer son premier disque au milieu des années 1970.

La santé de Frank Michael fragilisée depuis plusieurs mois

Son producteur de longue date, Enzo Falzone, qui l’accompagnait depuis plus de quarante ans, a confirmé la nouvelle et indiqué que l’artiste était atteint d’un cancer du poumon décrit par son entourage comme particulièrement agressif. Selon ces mêmes sources, Frank Michael avait donné son dernier concert le 14 décembre dans une église de Bischwiller, dans le Bas-Rhin, une prestation perçue par certains comme un adieu discret à la scène.

Au cours d’une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies, il a su s’imposer dans le répertoire de la chanson populaire francophone sans rechercher l’exposition médiatique permanente. Ses titres devenus populaires dans les années 1990, tels que Toutes les femmes sont belles et Il est toujours question d’amour, ont contribué à sa large notoriété auprès du public francophone.

Les bilans communiqués par son entourage soulignent l’ampleur de son activité : près de 20 millions d’albums vendus et environ 2 000 concerts à travers les années. Ces chiffres, souvent cités dans la presse, traduisent une longévité et une fidélité du public qui ont caractérisé sa trajectoire artistique.

Frank Michael a construit sa carrière en multipliant les spectacles et en maintenant un lien étroit avec son public, privilégiant la scène et les rencontres plutôt que l’apparition médiatique continue. Sa relation professionnelle avec Enzo Falzone, évoquée comme quasi familiale, illustre l’organisation et le soutien derrière sa longévité artistique.