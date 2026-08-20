François Civil pressenti pour incarner Salvatore Adamo à l’écran, le chanteur relève une différence de taille

Un biopic consacré à Salvatore Adamo serait en préparation avec François Civil pressenti pour le rôle principal ; le chanteur de 82 ans a réagi, évoquant sa surprise face à une différence de taille et annonçant que Stijn Coninx serait aux commandes du projet.

Icône de la chanson francophone depuis le début des années 1960, Salvatore Adamo a signé des tubes tels que Tombe la neige, Mes mains sur tes hanches, Vous permettez, Monsieur ou Les Filles du bord de mer. Toujours actif, il poursuit les concerts et figure au programme de prochaines dates à Anvers, Mons, Liège, Rotterdam et Paris.

Le projet de biopic, qui vise à retracer la carrière et la vie du chanteur, suscite l’attention des médias et du public. Selon les informations relayées, le choix de l’acteur et la nomination du réalisateur ont été évoqués publiquement par l’intéressé lui-même lors d’un entretien récent.

Un biopic sur Salvatore Adamo en préparation

Interrogé par Télécâble Sat Hebdo, Salvatore Adamo a commenté la rumeur de production et le casting envisagé. Il a indiqué sa surprise face au physique de l’acteur pressenti : « Il doit mesurer une bonne quinzaine de centimètres de plus que moi », a-t-il déclaré.

Le chanteur a également nommé le réalisateur associé au projet, citant Stijn Coninx, connu notamment pour le film Sœur Sourire. « C’est Stijn Coninx, le réalisateur de Sœur Sourire, qui le réalisera », a-t-il précisé lors de l’entretien.

La réaction d’Adamo s’inscrit dans un cadre plus large de respect et de curiosité autour de la transposition à l’écran de parcours artistiques marquants. Le choix d’un comédien contemporain comme François Civil alimente les discussions sur l’adéquation entre l’interprète et la figure historique qu’il doit incarner.

Par ailleurs, le chanteur a rappelé le rôle déterminant de son père au démarrage de sa carrière, évoquant dans les colonnes du JDD en 2023 une stratégie promotionnelle précoce : « J’avais vraiment l’impression que le disque était condamné. Comme un berger qui croit en son étoile, mon père a eu une idée géniale : mener une campagne ‘juke-box’. À l’époque, un juke-box dans un café avait le potentiel d’une radio locale. Bingo ! Les gens ayant entendu ma chanson la réclament à la radio. Tout commence. La suite est merveilleuse. Sans toi ma mie reste six mois en tête des hit-parades ».

Il a aussi raconté la détermination familiale : « Mon père a joué un rôle déterminant dans ma carrière même si j’ai débuté à son insu, en cachette », rappelant que son père travaillait à la mine pour lui assurer des études dans un établissement catholique et qu’il avait été exclu de la chorale du fait de sa voix singulière.