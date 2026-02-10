La diffusion par la justice américaine de documents liés à Jeffrey Epstein a provoqué une onde de choc médiatique, mettant en lumière des personnalités françaises dont les noms figurent dans des fichiers récemment rendus publics. Des millions de pages et des milliers de vidéos, produites dans le cadre d’une procédure contre le financier américain reconnu coupable d’incitation à la prostitution d’une mineure, ont été consultées et partiellement diffusées, suscitant interrogations et réactions politiques en France.

Parmi les personnalités citées, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang voit son nom évoqué à plusieurs reprises, ce qui a intensifié la pression médiatique autour de ses liens présumés avec Epstein. Si l’octogénaire n’a pas nié connaître l’homme d’affaires, il rejette toute implication dans les affaires sordides qui entourent le financier et affirme contester les interprétations faites dans les documents diffusés. Une enquête a été ouverte pour clarifier ces éléments, et les investigations mentionnent également la fille de Jack Lang, Caroline, visée dans des poursuites pour blanchiment et fraude fiscale aggravée.

Face à l’attention accrue des médias et des institutions, Jack Lang a démissionné de son poste de président de l’Institut du Monde Arabe le 7 février. Ses déclarations publiques insistent sur sa volonté de prouver l’inexactitude des allégations qui pèsent à son encontre, tandis que la parution des documents continue d’alimenter débats et vérifications factuelles.

Affaires Epstein : le nom de Franck Ribéry apparaît dans les dossiers

Les documents déclassifiés comportent également des références à l’ancien international français Franck Ribéry. Le nom de l’ancien joueur du Bayern Munich apparaît notamment à la page 26 d’un dossier rendu public, dans un échange de courriels attribué à Jeffrey Epstein. Le document décrit une altercation survenue à une date et un lieu non précisés, indiquant que « Franck Ribéry a essayé de me frapper alors que j’étais dans mon jardin » et que des policiers sont intervenus pour ramener l’individu à son véhicule.

Plus loin dans les fichiers, un autre passage rapproche le nom de Franck Ribéry de celui de Sylvain Cormier, présenté dans l’extrait comme un avocat pénaliste à Lyon et mentionné comme proche de certaines figures du football. Selon cet extrait, la personne à l’origine du courriel affirme avoir été agressée et évoque la présence de Ribéry via l’intermédiaire de ce conseiller : « J’ai été battu par ce dernier. Il a dit : ‘mais c’est Franck qui me demande de faire ça !’ », peut-on lire dans le document cité.

Les éléments contenus dans ces fichiers sont pour l’heure des pièces confidentielles rendues publiques partiellement et comportent des données manquantes ou non vérifiées (dates, lieux, identifiants). La simple apparition d’un nom dans ces documents ne constitue pas à elle seule une preuve d’implication dans les faits évoqués, comme le rappètent plusieurs juristes et observateurs confrontés à la lecture et à l’exploitation médiatique de ces archives judiciaires.