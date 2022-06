France: qui est Yaël Braun-Pivet, première femme au perchoir de l’Assemblée Nationale?

La députée française Yaël Braun-Pivet a été élue ce mardi 28 juin 2022, au perchoir de l’Assemblée Nationale et devient la première femme élue présidente au Parlement francais.

La candidate de la majorité présidentielle française, Yaël Braun-Pivet, est arrivée en tête au premier tour des élections pour la présidence de l’Assemblée Nationale ce mardi 28 juin 2022. Agée de 51 ans, elle a obtenu 238 voix chez les parlementaires, contre 146 pour Fatiha Keloua-Hachi de la Nupes, 90 pour Sébastien Chenu (RN), 61 pour Annie Genevard (LR) et 18 pour Nathalie Bassire, du groupe Libertés, indépendants, outre-mer, territoires).

Cependant, pour faute de majorité absolue, un second tour a donc été fait à 18h15, sachant que le candidat Sébastien Chenu s’est désisté. A l’arrivée, la ministre des Outre-mer, réélue dans la cinquième circonscription des Yvelines, a réédité l’exploit avec 242 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés, après un vote à bulletin secret.

Qui est Yaël Braun-Pivet?

Yaël Braun-Pivet née le 07 décembre 1970 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), a débuté sa carrière en tant qu’avocate, un métier qu’elle souhaite faire depuis qu’elle est très jeune. Elle fait du droit pénal au barreau de Paris avant de rejoindre celui des Hauts-de-Seine.

Après 7 années dans le métier, elle met sa carrière entre parenthèses pour suivre son mari, cadre chez L’Oréal, pendant plusieurs années à Taïwan, au Japon et au Portugal, et élever leurs 5 enfants car concilier vie professionnelle et vie familiale devient trop contraignant. C’est d’ailleurs au Japon qu’elle s’engage en politique en devenant trésorière du Parti Socialiste à Tokyo.

Membre du Parti socialiste puis d’En marche (devenu La République en marche), elle est élue députée dans la cinquième circonscription des Yvelines lors des élections législatives de 2017. Elle est présidente de la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration générale de la République à l’Assemblée nationale, sous la XVe législature, de 2017 à 2022.

En mai 2022, elle est nommée ministre des Outre-mer par Emmanuel Macron dans le gouvernement d’Élisabeth Borne. Quelques semaines plus tard, elle est réélue députée dans la cinquième circonscription des Yvelines et quitte ses fonctions ministérielles afin d’être élue présidente de l’Assemblée nationale. Elle devient alors la première femme à occuper cette fonction.