France : le match Sénégal-Pérou ne sera pas diffusé sur les chaînes françaises

À quelques heures du coup d’envoi, le match amical entre le Sénégal et le Pérou, programmé à Saint‑Denis, se tient sans diffuseur français confirmé : la RTS retransmettra la rencontre à l’international et le promoteur du match propose une diffusion en ligne pour les spectateurs en France.

La situation prête à surprise : malgré l’engouement suscité par l’affiche et le lieu, aucune chaîne hexagonale n’a, pour l’heure, annoncé l’acquisition des droits de diffusion. Le choix de Saint‑Denis, aux portes de Paris, renforçait pourtant les attentes d’une couverture nationale.

Du côté des diffuseurs étrangers, la RTS figure parmi les chaînes qui assureront la transmission en direct, permettant aux supporters sénégalais et aux téléspectateurs d’autres pays de suivre la rencontre en temps réel.

Pour le public installé en France, une option numérique est proposée : le site internet du promoteur du match mettra en ligne la rencontre, offrant une solution alternative à une diffusion télévisée traditionnelle.

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Diffusion et accès