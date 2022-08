France : Ferre Gola fond en larmes après sa libération de prison

Très ému après sa libération de prison, le chanteur congolais Ferre Gola s’est fondu en larmes dans un live avec ses musiciens à Paris France.

Après environ plus de deux mois de prison pour avoir été accusé de violence domestique par sa fille, le chanteur Ferre Gola n’a pas pu retenir ses larmes. Dans un direct sur ses réseaux sociaux lors de sa rencontre avec ses musiciens, l’artiste congolais s’est émue aux larmes. C’est en larmes dans un live que le chanteur a remercié les fans et tous ceux qui l’ont soutenu de près et de loin pendant ces moments difficiles.

Ferre Gola a été libéré et mis sous convocation après avoir passé plus de deux mois derrière les barreaux. Mais l’artiste qui a raté plusieurs spectacles ne compte plus perdre du temps. Ferre Gola s’est déjà remis au travail pour la promotion de son album urbain « Dynastie ».

Pour rappel, Ferre Gola a été arrêté le 3 juin 2022 alors qu’il était en partance pour la Guinée où il devrait livrer un concert privé. Après son interpellation, il a été placé en garde à vue puis déposé en prison pour une affaire de violence sur sa propre fille. Le chanteur congolais Ferre Gola est sorti de prison une semaine avant le délai indiqué après avoir obtenu le lundi 8 août 2022 une libération conditionnelle.