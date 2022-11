France: 04 ressortissants béninois poursuivis pour escroquerie

La justice française a dans ses griffes cinq personnes, dont quatre (04) ressortissants béninois pour escroquerie. Ils sont accusés d’avoir usurpé l’identité numérique de quatre entreprises de matériel agricole et de BTP.

Cinq personnes, dont quatre béninois sont poursuivies pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, a rapporté La Voix du Nord. Selon le média français, les mis en cause ont été mis sous contrôle judiciaire jeudi, avec un cautionnement de 1 000 à 5 000 euros, après avoir été déférés au parquet. Ils sont également interdits de sortie du territoire et d’émettre des chèques.

Le préjudice occasionné par les agissements du réseau est estimé à 520 000 euros (un peu plus de 300 millions de francs CFA) pour une quarantaine de victimes. A noter que les cinq personnes ont été arrêtées par la gendarmerie de Lille après une enquête menée durant plus d’un an.