Bénin: la Police républicaine intensifie la traque contre QNET et les réseaux d’escroquerie

La Police républicaine a annoncé un renforcement de ses opérations contre les réseaux d’escroquerie de masse, en particulier la société QNET, régulièrement accusée de pratiques frauduleuses au Bénin et dans la sous-région.

Selon les autorités, ces réseaux exploitent des milliers de jeunes à travers des systèmes de vente pyramidale et de fausses promesses de gains rapides. Les enquêtes en cours ont permis de mettre en lumière des mécanismes sophistiqués d’arnaque, reposant sur la manipulation psychologique et la pression sociale exercée sur les recrues.

La Police républicaine insiste sur la nécessité pour les citoyens de rester vigilants et de signaler toute activité suspecte. Elle rappelle que QNET et des structures similaires ne disposent d’aucune autorisation légale pour exercer au Bénin.

Cette intensification de la traque traduit la volonté des autorités de protéger les populations contre les escroqueries de masse et de préserver la confiance dans l’économie nationale.