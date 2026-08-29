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Football : Mamady Diambou a débuté en Ligue 1 avec Brest

Transféré du Red Bull Salzbourg le 13 août, le milieu défensif malien Mamady Diambou a effectué ses débuts en Ligue 1 le 22 août lors du nul 2-2 de Brest sur la pelouse du Mans. À 23 ans, il s’installe dans l’effectif brestois au moment où le club reçoit Toulouse, samedi 29 août, au stade Francis-Le Blé.

Mohamed ISSA
Publié le à
Football
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Football : Mamady Diambou a débuté en Ligue 1 avec Brest
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Le Stade Brestois 29 a recruté Diambou pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Le club breton renforce ainsi son entrejeu avec un joueur formé au Mali et déjà passé par le système de développement du Red Bull Salzbourg.

Issu du Guidars FC et de la filière JMG, le joueur retrouve à Brest un environnement familier. Il partage ce parcours de formation avec Kamory Doumbia et Hamidou Makalou, deux autres joueurs passés par le Mali avant de rejoindre le club finistérien.

Arrivé à Salzbourg en janvier 2021, Diambou a disputé 32 matches de deuxième division autrichienne avec le FC Liefering, pour trois buts, avant un prêt au FC Lucerne en 2023. Face au Mans, il est entré à la 63e minute à la place de Joseph Nonge pour ses premiers pas dans l’élite française.

Brest reçoit Toulouse au stade Francis-Le Blé le samedi 29 août 2026 à 18 h 45 TU pour la 2e journée de Ligue 1.

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