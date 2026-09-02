Foot : Diomandé, Bouaddi, Jackson… les transferts des joueurs africains ont animé le mercato estival

Le mercato estival 2026 s’est refermé le 1er septembre avec plusieurs records battus pour les joueurs africains, très courtisés cet été par les clubs européens. L’Ivoirien Yan Diomandé, transféré au Real Madrid pour 140 millions d’euros bonus compris, devient le joueur africain le plus cher de l’histoire, devant le Marocain Ayyoub Bouaddi, recruté par Manchester City pour 100 millions d’euros.

Ces deux transferts dépassent le précédent record de 81 millions d’euros, déboursés par Manchester United à l’été 2025 pour recruter le Camerounais Bryan Mbeumo. Plusieurs autres internationaux africains ont également rejoint de grands clubs européens lors de cette fenêtre des transferts, notamment en Premier League et en Bundesliga.

Diomandé, 19 ans, quitte le RB Leipzig, où il avait été nommé meilleur espoir de la Bundesliga la saison précédente avec 12 buts et 8 passes décisives. D’abord annoncé au Paris Saint-Germain, l’ailier ivoirien s’est finalement engagé avec le club espagnol, qui pourrait réaliser là son plus gros investissement de l’histoire si les bonus prévus dans l’accord sont activés, devant l’Anglais Jude Bellingham (127 millions d’euros en 2023).

Bouaddi, 18 ans, quitte pour sa part le LOSC après avoir brillé avec les Lions de l’Atlas lors du Mondial 2026. Son transfert devient le plus gros vers l’étranger de l’histoire de la Ligue 1, ainsi que le second transfert africain le plus cher de l’histoire derrière celui de Diomandé.

Baleba, Jackson et Mbaye recrutés en Premier League

Le Camerounais Carlos Baleba (22 ans, 16 sélections), qui avait brillé lors de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc en début d’année, a rejoint Manchester United pour 80 millions d’euros bonus compris, en provenance de Brighton où il avait disputé 112 matchs en trois saisons.

Le Sénégalais Nicolas Jackson a de son côté signé à Aston Villa pour 75 millions d’euros, avec pour mission de remplacer l’international anglais Ollie Watkins en attaque. Il y retrouve Unai Emery, qui l’avait déjà entraîné à Villarreal en 2021. Son coéquipier en sélection Ibrahim Mbaye (15 sélections), qui quitte le Paris Saint-Germain après y avoir remporté deux Ligues des champions, l’a rejoint le 1er septembre pour 55 millions d’euros.

Saibari s’impose d’entrée au Bayern Munich

Le Marocain Ismael Saibari (25 ans), auteur de trois buts lors du Mondial 2026, s’est engagé avec le Bayern Munich pour 55 millions d’euros bonus compris, après six saisons au PSV Eindhoven. Pour ses débuts en Bundesliga contre Stuttgart le 28 août, il est entré en jeu à l’heure de jeu et a délivré deux passes décisives lors de la victoire des Bavarois (5-1).