Flou autour de la paternité de Rafna: en pleurs, Tina Glamour fait une demande à Olokpacha 

Tina Glamour Mère du roi du coupé décalé DJ Arafat a fait une demande surprenante à Olokpacha sur le vrai père de Rafna, fille de Carmen Sama.

Tina Glamour n’en peut plus des polémiques sur la paternité de Rafna Houon, la fille de DJ Arafat. Longtemps restée silencieuse sur cette vague de rumeurs lancée par Olokpacha, Tina Glamour est passée à l’offensive ce vendredi 19 mai 2023.

En effet, dans une vidéo d’environ une minute, la mère de DJ Arafat a fait une audacieuse demande à Olakpacha qui s’était autoproclamé le père de Rafna. « Olokpacha , si tu dois faire 40 vidéos, fais les pour dire que tu n’es pas le père de Rafna. Je suis fatiguée, on a profané mon enfant. On a dit qu’il était en plastique. Aujourd’hui, il est mort, il est en paix là où il est », a t-elle déclaré en pleurs.

A l’en croire, sa petite-fille Rafna a besoin de paix. « Laissez ma petite fille Rafna en paix. Laissez mes petits enfants en paix », a-t-elle demandé. « Arrêtez un peu, quand on aime un artiste, on ne dénigre pas, surtout qu’il est décédé. Je sors de mon silence aujourd’hui pour vous dire que ça commence à me fatiquer, je ne supporte plus », a expliqué Tina Glamour qui, visiblement semble à bout de ses souffles. Elle estime qu’elle ne voudrait pas que sa mort soit liée à cette polémique sur la paternité de Rafna.

La grosse bourde de Olokpacha …

Pour rappel, le 8 janvier 2023, Olokpacha avait déclaré dans un live sur sa page Facebook qu’il n’est pas le père de Rafana. « Rafna n’est pas mon enfant. C’est la fille de mon ami Arafat. Si certaines personnes trouvent qu’elle me ressemble, je dirai que c’est Dieu qui aura décidé ainsi », avait-il répondu aux spéculations.

Mais trois mois plus tard, en mars dernier, il est revenu semer le doute sur la paternité de Rafna dans une publication où il lui fait une déclaration d’amour. « Papa t’aime », a-t-il écrit en légende d’une photo de Rafna Et lui.

Cette réaction de Olokpatcha a relancé le débat de la paternité de la petite Rafna dont la polémique est née sur les réseaux sociaux d’une forte ressemblance qui ne laisse personne indifférente.

