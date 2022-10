Flou autour de 4 décès au CNHU: bientôt des propositions de l’UP, le renouveau au gouvernement

Dans la nuit du 06 au 07 octobre 2022, la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou a enregistré 04 décès. Face à ce drame; le parti Union Progressiste, le Renouveau a réagi et promet faire des propositions au gouvernement pour éviter à l’avenir ces drames.

A la suite des démocrates, le parti Union Progressiste, le Renouveau a réagi à la situation qui a été à l’origine de 4 décès à la Clinique Universitaire Polyvalente d’anesthésie réanimation du CNHU de Cotonou dans la nuit du 06 au 07 Octobre dernier.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 12 Octobre, le parti de Joseph Djogbénou a adressé toute sa compassion aux familles éplorées et s’engage d’ores et déjà à prendre des dispositions pour transmettre dans de brefs délais une série de recommandations courageuses au gouvernement.

Selon le communiqué signé du président du parti, l’universitaire Joseph Djogbénou, le drame survenu vendredi dernier au CNHU de Cotonou engage davantage l’État béninois et son Gouvernement à poursuivre sans relâche, sans dogme et sans état d’âme, les efforts de transformation du système de santé, aussi bien dans les qualifications, dans la gouvernance, dans la fourniture des moyens que dans le contrôle.

Ce drame poursuit Joseph Djogbénou dans son communiqué, engage encore plus l’ensemble des acteurs et, singulièrement, les acteurs politiques, à se tenir aux côtés du Gouvernement afin de renforcer et de mettre en œuvre les choix politiques nécessaires à la mobilisation des ressources structurantes qu’exige le renforcement de la qualité de vie de nos compatriotes.

« Dans cet esprit de responsabilisation politique et de solidarité citoyenne, l’Union Progressiste le Renouveau a saisi sa Commission Permanente sur la Santé à l’effet d’examiner la situation et de soumettre les recommandations courageuses à transmettre sans retard au Gouvernement« , peut-on lire dans le communiqué signé du professeur Joseph Djogbénou.

Déjà des poursuites dans le dossier…

Quelques heures après l’éclatement du drame qui serait causé par une panne d’électricité, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon s’est impliqué dans le dossier en saisissant personnellement l’autorité de régulation du secteur de la santé et le procureur de la République.

Le dossier est donc en instruction avec déjà une série d’auditions et d’interpellations. Le directeur général du centre national hospitalier et universitaire, Hubert Koutoukou Maga a été aussi auditionné et gardé à vue.

Au sein de l’opinion, des voix continuent de s’élever pour exiger la démission du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin et son collègue de l’énergie, Jean-Claude Houssou.