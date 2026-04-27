Bénin: 53 officiers promus au grade de capitaine et lieutenant de vaisseau

Par décret présidentiel du 11 mars 2026, 53 officiers des Forces armées béninoises ont été élevés à des grades supérieurs. Ces promotions, réparties sur l’année, concernent toutes les composantes de l’armée.

Le 27 avr. 2026 · MàJ le 27 avr. 2026

Le Président de la République, Patrice Talon, a signé le décret n°2026-256 du 11 mars 2026 portant promotion au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau de certains officiers des Forces armées béninoises. Au total, 53 officiers sont concernés par cette mesure d’avancement.

Selon le texte, ces promotions touchent principalement l’Armée de terre, qui enregistre le plus grand nombre de bénéficiaires, mais aussi l’Armée de l’air, la Marine nationale et la Garde nationale. Elles prennent effet à différentes échéances de l’année 2026, notamment en janvier, avril, juillet et octobre.

Cette dynamique s’inscrit dans le cadre normal de gestion des carrières militaires, fondée sur les critères de mérite, d’ancienneté et d’inscription au tableau d’avancement. Le décret précise en son article 2 que « les promotions ci-dessous accordées donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur en la matière ».

Liste complète des officiers promus

Armée de Terre

À compter du 1er janvier 2026 :

Lieutenant OMONWE Afolabi Abel

Lieutenant N’DAH Kougou Jacques

Lieutenant DJEHOUNGO Ulrich

À compter du 1er avril 2026 :

Lieutenant DAOUDA Mariyam

Lieutenant AZINHOU Dergile Sênan

Lieutenant AGBEHOUEDO S. Didier Simon

Lieutenant TCHIGUINI Yofoumi Félicité

Lieutenant ALLONOUMI Virgile Borel

Lieutenant SANTOS Manoël Uriel Coffi

Lieutenant AFFO Mathia

À compter du 1er juillet 2026 :

Lieutenant OROU YOROU Alidou

Lieutenant HOUNGNIBO Agossou Tatchégnon Elie

Lieutenant AHODI Franck Stéphane Jude

Lieutenant DOSSOU-YOVO G. P. Mawuéna Sédrique

Lieutenant HOUENOU Emeline Flora Homèvognon

Lieutenant DAKPO Isméne Sèdjrogandé Désirée

Lieutenant GBEMENOU Houdozan Yacine

Lieutenant ZOSSOU Sylvain

Lieutenant BODJRENOU Jésudégbé Vincent

Lieutenant BONI Babé Romaric Fresnel

À compter du 1er octobre 2026 :

Lieutenant KOUYONOU Jonas

Lieutenant CODJIA Harold Originel

Lieutenant GBEGNON Luc

Lieutenant WONTA Koffi Roméo

Lieutenant TCHOLA SINDJALOUM Alsèkè

Lieutenant ADAM BA-YERE Sanni Ibouraîma

Lieutenant DOTIN Roméo

Lieutenant AGOSSOU Martin

Lieutenant TCHANKPEGA Sotiré M. S. Gédéon

Lieutenant KPATINDE Michel Eliézer

Lieutenant FALOLA Kolawolé Casimir

Lieutenant LOKO Roland Marcel

Lieutenant SOSSOU Ki-Fifamey M. R.

Lieutenant BARE MOHAMED Nasrine

Armée de l’Air

À compter du 1er avril 2026 :

Lieutenant WARGUI Sabi Thibaut

À compter du 1er juillet 2026 :

Lieutenant DANHOUBO Adjado

À compter du 1er octobre 2026 :

Lieutenant HOUNKPE Mèlotchè Janvier

Lieutenant AKOUEIKOU Prince Jacques

Marine nationale

À compter du 1er janvier 2026 :

Enseigne de vaisseau de 1ère classe GBENIGA Souradjou

À compter du 1er avril 2026 :

Enseigne de vaisseau de 1ère classe SALIFOU Moufaradjou-Dine Tèdjumola

Enseigne de vaisseau de 1ère classe KPAKPO Aclovi Joseph Armel Orphet

À compter du 1er juillet 2026 :

Enseigne de vaisseau de 1ère classe HOUAÏTO Alexis

Enseigne de vaisseau de 1ère classe SALIOU Olouwatobi Abiodoun Bilal

Enseigne de vaisseau de 1ère classe BOSSOU Gbokanlé Samson

À compter du 1er octobre 2026 :

Enseigne de vaisseau de 1ère classe AHEHEHINNOU Isabelle

Enseigne de vaisseau de 1ère classe ALONOMBA Giovanni Berthade

Enseigne de vaisseau de 1ère classe BACHABI Bassam

Garde nationale

À compter du 1er avril 2026 :

Lieutenant ALI Saratou

À compter du 1er juillet 2026 :

Lieutenant LAOUROU D. Eustache

Lieutenant BAH-GOUNOU SAKA Féçal

À compter du 1er octobre 2026 :

Lieutenant KPOTCHOUFIN Sétomagbé Romaric

Lieutenant MEDJIKO Santos

Lieutenant HOUNKPE Fresnel