Bénin: 53 officiers promus au grade de capitaine et lieutenant de vaisseau
Par décret présidentiel du 11 mars 2026, 53 officiers des Forces armées béninoises ont été élevés à des grades supérieurs. Ces promotions, réparties sur l’année, concernent toutes les composantes de l’armée.
Le Président de la République, Patrice Talon, a signé le décret n°2026-256 du 11 mars 2026 portant promotion au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau de certains officiers des Forces armées béninoises. Au total, 53 officiers sont concernés par cette mesure d’avancement.
Selon le texte, ces promotions touchent principalement l’Armée de terre, qui enregistre le plus grand nombre de bénéficiaires, mais aussi l’Armée de l’air, la Marine nationale et la Garde nationale. Elles prennent effet à différentes échéances de l’année 2026, notamment en janvier, avril, juillet et octobre.
Cette dynamique s’inscrit dans le cadre normal de gestion des carrières militaires, fondée sur les critères de mérite, d’ancienneté et d’inscription au tableau d’avancement. Le décret précise en son article 2 que « les promotions ci-dessous accordées donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur en la matière ».
Liste complète des officiers promus
Armée de Terre
À compter du 1er janvier 2026 :
Lieutenant OMONWE Afolabi Abel
Lieutenant N’DAH Kougou Jacques
Lieutenant DJEHOUNGO Ulrich
À compter du 1er avril 2026 :
Lieutenant DAOUDA Mariyam
Lieutenant AZINHOU Dergile Sênan
Lieutenant AGBEHOUEDO S. Didier Simon
Lieutenant TCHIGUINI Yofoumi Félicité
Lieutenant ALLONOUMI Virgile Borel
Lieutenant SANTOS Manoël Uriel Coffi
Lieutenant AFFO Mathia
À compter du 1er juillet 2026 :
Lieutenant OROU YOROU Alidou
Lieutenant HOUNGNIBO Agossou Tatchégnon Elie
Lieutenant AHODI Franck Stéphane Jude
Lieutenant DOSSOU-YOVO G. P. Mawuéna Sédrique
Lieutenant HOUENOU Emeline Flora Homèvognon
Lieutenant DAKPO Isméne Sèdjrogandé Désirée
Lieutenant GBEMENOU Houdozan Yacine
Lieutenant ZOSSOU Sylvain
Lieutenant BODJRENOU Jésudégbé Vincent
Lieutenant BONI Babé Romaric Fresnel
À compter du 1er octobre 2026 :
Lieutenant KOUYONOU Jonas
Lieutenant CODJIA Harold Originel
Lieutenant GBEGNON Luc
Lieutenant WONTA Koffi Roméo
Lieutenant TCHOLA SINDJALOUM Alsèkè
Lieutenant ADAM BA-YERE Sanni Ibouraîma
Lieutenant DOTIN Roméo
Lieutenant AGOSSOU Martin
Lieutenant TCHANKPEGA Sotiré M. S. Gédéon
Lieutenant KPATINDE Michel Eliézer
Lieutenant FALOLA Kolawolé Casimir
Lieutenant LOKO Roland Marcel
Lieutenant SOSSOU Ki-Fifamey M. R.
Lieutenant BARE MOHAMED Nasrine
Armée de l’Air
À compter du 1er avril 2026 :
Lieutenant WARGUI Sabi Thibaut
À compter du 1er juillet 2026 :
Lieutenant DANHOUBO Adjado
À compter du 1er octobre 2026 :
Lieutenant HOUNKPE Mèlotchè Janvier
Lieutenant AKOUEIKOU Prince Jacques
Marine nationale
À compter du 1er janvier 2026 :
Enseigne de vaisseau de 1ère classe GBENIGA Souradjou
À compter du 1er avril 2026 :
Enseigne de vaisseau de 1ère classe SALIFOU Moufaradjou-Dine Tèdjumola
Enseigne de vaisseau de 1ère classe KPAKPO Aclovi Joseph Armel Orphet
À compter du 1er juillet 2026 :
Enseigne de vaisseau de 1ère classe HOUAÏTO Alexis
Enseigne de vaisseau de 1ère classe SALIOU Olouwatobi Abiodoun Bilal
Enseigne de vaisseau de 1ère classe BOSSOU Gbokanlé Samson
À compter du 1er octobre 2026 :
Enseigne de vaisseau de 1ère classe AHEHEHINNOU Isabelle
Enseigne de vaisseau de 1ère classe ALONOMBA Giovanni Berthade
Enseigne de vaisseau de 1ère classe BACHABI Bassam
Garde nationale
À compter du 1er avril 2026 :
Lieutenant ALI Saratou
À compter du 1er juillet 2026 :
Lieutenant LAOUROU D. Eustache
Lieutenant BAH-GOUNOU SAKA Féçal
À compter du 1er octobre 2026 :
Lieutenant KPOTCHOUFIN Sétomagbé Romaric
Lieutenant MEDJIKO Santos
Lieutenant HOUNKPE Fresnel