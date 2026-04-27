Bénin: plusieurs officiers promus au grade de capitaine-major et lieutenant de vaisseau-major ( liste)

Par décret présidentiel en date du 11 mars 2026, plusieurs officiers des Forces armées béninoises ont été élevés à des grades supérieurs. Ces promotions, réparties sur l’année, s’inscrivent dans le cadre normal de l’avancement des carrières militaires.

Le 27 avr. 2026 · MàJ le 27 avr. 2026

Le Président de la République, Patrice Talon, a signé le décret n°2026-255 du 11 mars 2026 portant promotion au grade de capitaine-major ou de lieutenant de vaisseau-major de certains officiers des Forces armées béninoises.

Selon le texte, les nominations concernent principalement l’Armée de terre, la Marine nationale et la Garde nationale, avec une prise d’effet répartie entre janvier, avril, juillet et octobre 2026.

Liste complète des officiers promus

🔹 Armée de Terre

À compter du 1er janvier 2026 :

Capitaine LABO Daouda

Capitaine OROU GOGA Raliatou

À compter du 1er avril 2026 :

Capitaine HOUSSOU Aniouvi Priscille Merveille

Capitaine DABIDIENI D. Yacoubou

Capitaine SAIBOU Mourtala

À compter du 1er juillet 2026 :

Capitaine N’DAH Nata

Capitaine PORIMATE Yrowé David Christian

Capitaine DJIANOU Gloire Hermann Mawouklo

Capitaine BABATOUNDE K. Brice Borel Olatoundji

À compter du 1er octobre 2026 :

Capitaine SOUDO Guillaume-Eustache Benphil

Capitaine KEITCHION Larios Enrique Mahougnon

Capitaine LOKOSSOU Sègnicomi Benjamin

Capitaine DOSSOU Evye Marlenne

Capitaine TOUPE Elvire Florence

Capitaine KPADE Agnès Angélique Houéfa

🔹 Armée de l’Air

Aucune promotion enregistrée pour l’année 2026 (néant)

🔹 Marine nationale

À compter du 1er juillet 2026 :

Lieutenant de vaisseau TOVIKINDE B. Herbie Tobias

À compter du 1er octobre 2026 :

Lieutenant de vaisseau SACHI Koffi Roméo

🔹 Garde nationale

À compter du 1er avril 2026 :

Capitaine SAMARY Aboubakar

À compter du 1er juillet 2026 :

Capitaine HOUTOUKPE S. A. Joannes Onésime

À compter du 1er octobre 2026 :

Capitaine GBESSINON Arnaud

Capitaine HOUANSOU Z. Guillaume

Le décret précise en son article 2 que « les promotions ci-dessus accordées donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur en la matière ».

Il ajoute également, à l’ Article 3, que « le décrochage d’un officier du tableau d’avancement entraîne automatiquement l’annulation de sa promotion au grade supérieur ».