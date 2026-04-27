Bénin: plusieurs officiers promus au grade de capitaine-major et lieutenant de vaisseau-major ( liste)
Par décret présidentiel en date du 11 mars 2026, plusieurs officiers des Forces armées béninoises ont été élevés à des grades supérieurs. Ces promotions, réparties sur l’année, s’inscrivent dans le cadre normal de l’avancement des carrières militaires.
Le Président de la République, Patrice Talon, a signé le décret n°2026-255 du 11 mars 2026 portant promotion au grade de capitaine-major ou de lieutenant de vaisseau-major de certains officiers des Forces armées béninoises.
Selon le texte, les nominations concernent principalement l’Armée de terre, la Marine nationale et la Garde nationale, avec une prise d’effet répartie entre janvier, avril, juillet et octobre 2026.
Liste complète des officiers promus
🔹 Armée de Terre
À compter du 1er janvier 2026 :
Capitaine LABO Daouda
Capitaine OROU GOGA Raliatou
À compter du 1er avril 2026 :
Capitaine HOUSSOU Aniouvi Priscille Merveille
Capitaine DABIDIENI D. Yacoubou
Capitaine SAIBOU Mourtala
À compter du 1er juillet 2026 :
Capitaine N’DAH Nata
Capitaine PORIMATE Yrowé David Christian
Capitaine DJIANOU Gloire Hermann Mawouklo
Capitaine BABATOUNDE K. Brice Borel Olatoundji
À compter du 1er octobre 2026 :
Capitaine SOUDO Guillaume-Eustache Benphil
Capitaine KEITCHION Larios Enrique Mahougnon
Capitaine LOKOSSOU Sègnicomi Benjamin
Capitaine DOSSOU Evye Marlenne
Capitaine TOUPE Elvire Florence
Capitaine KPADE Agnès Angélique Houéfa
🔹 Armée de l’Air
Aucune promotion enregistrée pour l’année 2026 (néant)
🔹 Marine nationale
À compter du 1er juillet 2026 :
Lieutenant de vaisseau TOVIKINDE B. Herbie Tobias
À compter du 1er octobre 2026 :
Lieutenant de vaisseau SACHI Koffi Roméo
🔹 Garde nationale
À compter du 1er avril 2026 :
Capitaine SAMARY Aboubakar
À compter du 1er juillet 2026 :
Capitaine HOUTOUKPE S. A. Joannes Onésime
À compter du 1er octobre 2026 :
Capitaine GBESSINON Arnaud
Capitaine HOUANSOU Z. Guillaume
Le décret précise en son article 2 que « les promotions ci-dessus accordées donnent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur en la matière ».
Il ajoute également, à l’ Article 3, que « le décrochage d’un officier du tableau d’avancement entraîne automatiquement l’annulation de sa promotion au grade supérieur ».