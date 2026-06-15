Flavie Flament victime d’un raid numérique, France 3 désactive les commentaires en urgence

Le dimanche 14 juin, une vidéo promotionnelle postée sur le compte Instagram de France 3 Pays de la Loire mettant en scène Flavie Flament a rapidement attiré une vague importante de commentaires haineux. Cette publication, destinée à inviter les téléspectateurs à découvrir un nouveau numéro de son émission quotidienne Flavie en France, a finalement conduit à une situation inédite : pour endiguer l’ampleur et la violence des réactions, la chaîne a été contrainte de désactiver les commentaires sous la vidéo. Ce recours exceptionnel témoigne de la gravité des attaques envers l’animatrice.

Ce torrent d’insultes et de propos agressifs intervient dans un contexte tendu, lié à l’affaire Patrick Bruel, dont Flavie Flament a récemment pris la parole pour dénoncer certains comportements présumés. Cette prise de position a suscité une réaction hostile de la part des fans du chanteur, qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, notamment sous la vidéo promotionnelle diffusée par France 3. Parmi les messages postés, plusieurs accusaient et injuriaient l’animatrice, créant un climat toxique sur la plateforme.

Face à ces faits, les équipes de France 3 ont préféré couper court aux échanges pour éviter l’escalade et préserver un minimum de respect. Ce choix de désactiver les commentaires, peu fréquent pour une chaîne publique, illustre la difficulté rencontrée pour modérer les réseaux sociaux alors que la haine en ligne ne cesse de croître. Flavie Flament ne faisait que promouvoir son travail et son émission, mais a néanmoins dû subir cet épisode particulièrement virulent d’attaques numériques.

Une période compliquée pour l’animatrice

Ce nouvel épisode conflictuel survient alors que la situation professionnelle de Flavie Flament connaît des turbulences. En effet, la poursuite de son émission Flavie en France est incertaine. Plusieurs sources internes à France Télévisions ont indiqué que la direction du groupe envisage sérieusement d’arrêter ce programme quotidien diffusé sur France 3, notamment en raison d’audiences jugées décevantes. Cette décision, encore non officialisée, pourrait signer la fin de cette aventure télévisuelle pour l’animatrice.

Pour Flavie Flament, cette perspective est un nouveau revers, elle qui s’était fortement investie dans cette émission tournée aux quatre coins du pays et centrée sur la découverte des territoires et des hommes qui y vivent. L’objectif affiché du programme était d’offrir un regard humain et accessible sur la France, mais il semble que le public n’ait pas répondu suffisamment présent pour assurer sa pérennité.

Dans ce contexte professionnel fragile, les attaques en ligne sur les réseaux sociaux viennent s’ajouter à la pression ressentie par l’animatrice. Ce double défi illustre les difficultés accrues auxquelles sont confrontées les figures médiatiques aujourd’hui, entre exposition médiatique, opinions sensibles et réactions parfois virulentes du public connecté.