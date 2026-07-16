Stéphane Hénon de Plus belle la vie : son fils Marceau rejoint le casting de Demain nous appartient

Stéphane Hénon , visage emblématique de la série française Plus belle la vie, a récemment fait une apparition surprise sur le plateau de la série Demain nous appartient diffusée sur TF1. Ce geste a particulièrement touché les fans, car il s’agit davantage d’un moment familial qu’un simple passage professionnel. En effet, l’acteur est venu rendre visite à son fils Marceau, âgé de 10 ans, qui incarne le personnage de Milo dans cette fiction quotidienne. Cette intervention spontanée a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, soulignant un lien fort entre le père et le fils, tous deux engagés dans le monde du cinéma et de la télévision.

Stéphane Hénon, qui fêtera ses 60 ans le 23 juillet prochain, est connu principalement pour son rôle de Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie. Il a interprété ce personnage clé pendant quinze années, de 2007 à 2022, avant de suivre la migration de la série vers la chaîne TF1 en 2024. Né à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, l’acteur possède une carrière riche et diversifiée, ayant également participé à des productions télévisuelles telles que Hélène et les Garçons en 1993, Une famille formidable en 2003, Julie Lescaut en 2007, ainsi que Léo Mattéï en 2023 aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Cette expérience variée lui confère une place importante dans le paysage audiovisuel français.

Sur le plan personnel, Stéphane Hénon est père de plusieurs enfants issus de différentes unions. D’une première relation est née une fille, Kina, en 2000. Puis, avec Isabelle Regourd, rencontrée sur le tournage de Plus belle la vie, il a eu deux garçons, Milo (né en avril 2012) et Marceau (né le 1er juillet 2016). Ce dernier suit les traces de son père en intégrant lui aussi le milieu artistique, participant activement à la série Demain nous appartient. Leur complicité transparaît dans leurs échanges sur les réseaux sociaux, où Stéphane Hénon n’hésite pas à exprimer sa fierté devant le talent prometteur de son fils cadet.

Stéphane Hénon : retrouvailles et échange sur le plateau de « Demain nous appartient »

Le mercredi 15 juillet, Stéphane Hénon a partagé sur son compte Instagram une vidéo où il apparaît sur le plateau de la série Demain nous appartient, provoquant la surprise générale. L’acteur a expliqué qu’il s’agissait d’une visite impromptue pour voir son fils Marceau, qui y joue Milo. Dans cette vidéo, on peut voir un échange complice entre les deux, marqué par l’humour et la tendresse. Stéphane Hénon, semblant amusé par le décor, demande à son fils s’il s’est trompé de plateau, ce à quoi Marceau sourit.

Le père comblé a déjà exprimé à plusieurs reprises son émerveillement face aux performances de son fils. En mars 2024, lors du festival Séries Mania de Lille, il confiait à Télé Loisirs que Marceau avait passé son casting avec brio, réalisant trois prises parfaites qui avaient bluffé toute l’équipe. Depuis, il suit ses apparitions à l’écran avec admiration et ne cesse d’être impressionné par sa progression. Selon lui, Marceau incarne véritablement la « mignonnerie incarnée » et apporte une fraîcheur bienvenue à la fiction familiale diffusée sur TF1.

Cette rencontre sur le plateau est donc aussi une belle illustration de la transmission artistique au sein de la famille Hénon et témoigne d’un lien fort entre Stéphane et son fils, uni par la passion du jeu et de la scène. Marceau est ainsi déjà bien lancé dans une carrière prometteuse, épaulé par l’expérience et le soutien indéfectible de son père.