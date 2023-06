Finale LDC: Romelu Lukaku sort du silence

-Publicité-

Dans un message posté sur son compte Instagram ce mardi, Romelu Lukaku est sorti du silence, après la finale de la Ligue des champions perdue par l’Inter Milan contre Manchester City (0-1).

Samedi dernier, l’Inter Milan a perdu la finale de la Ligue des champions, laissant Manchester City s’emparer du trophée pour la première fois de son histoire. Les Nerazzurri ont pourtant livré une performance très solide, notamment en défense. C’est en attaque que les Italiens ont péché, vendangeant un nombre incroyable d’occasions nettes, à l’image de Romelu Lukaku qui a perdu un face à face avec Ederson alors que le Belge était à bout portant.

Silencieux depuis la rencontre, l’attaquant belge est enfin sorti du silence ce mardi. Il a posté un message sur ses réseaux sociaux, dans lequel il a remercié les fans pour leur soutien inconditionnel, tout en assurant que l’Inter reviendra plus fort.

«Tout d’abord, je tiens à remercier tous les supporters de l’Inter pour leur amour et leur soutien tout au long de la saison. Vous avez été à nos côtés à chaque étape et je tiens à vous en remercier personnellement. Cela n’aurait pas dû arriver… Nous avons tout donné. C’est un sentiment de merde pour tous ceux qui aiment ce beau club… Mais l’Inter a toujours faim et nous reviendrons nous battre avec l’espoir d’atteindre un jour ce moment où l’histoire s’écrira…», a notamment lâché Big Rom. Son message a été rédigé en italien et en anglais.

