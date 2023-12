FIFA The Best: les nominés pour le prix du meilleur entraineur de l’année

-Publicité-

La FIFA a dévoilé ce mercredi les trois finalistes pour les trophées The Best dans la catégorie meilleur entraineur de l’année. Le lauréat sera connu le 15 janvier prochain lors d’une cérémonie à Londres en Angleterre.

La FIFA a rendu public ce mercredi les trois entraîneurs encore en lice pour remporter le trophée The Best du meilleur entraîneur de l’année 2023. Le vainqueur sera connu le 15 janvier 2024. Ce trio finalistes est composé de l’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, et de ses homologues de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, et de Naples, Luciano Spalletti.

Vainqueur du triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions avec les Cityzens, le technicien espagnol est le grand favori pour décrocher cette récompense individuelle. Mais attention à ne pas enterrer trop vite ses concurrents italiens qui avaient réalisé l’impossible malgré les faibles moyens à bord.

La période prise en compte pour juger les entraîneurs est comprise entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023. À noter que Xavi (FC Barcelone) et Ange Postecoglou (Celtic, puis Tottenham), qui faisaient parti des 5 finalistes, ont finalement été écartés.

