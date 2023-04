Femua 2023: le Togo doublement honoré par A’salfo

A quelques jours du lancement officiel de la 15ème édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), les organisateurs ont dévoilé le pays invité d’honneur de la cérémonie. Et le choix a été officiellement porté sur le Togo.

En plus de voir plusieurs de ses artistes en tête d’affiche du Femua, le Togo a été distingué comme pays invité d’honneur de la 15ème édition de prestigieux festival qui aura lieu du 25 au 30 avril 2023 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Lors d’une conférence de presse tenue récemment à Lomé, le commissaire général du festival, A’salfo a officiellement annoncé la bonne nouvelle au pays du président Faure Gnassingbé.

Le choix porté sur le Togo pour l’honorifique titre de pays invité d’honneur à la 15ème édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), trouve sa justification dans les solides liens d’amitié et de fraternité qui existent entre ce pays et la Côte d’Ivoire, ainsi que l’a affirmé le Commissaire général du FEMUA.

- Publicité-

“Nous estimons que le Togo a non seulement une forte communauté en Côte d’Ivoire, mais joue un rôle important dans la sous-région. La preuve, la libération de nos 49 militaires dernièrement« , a affirmé le leader du groupe Magic System.

Afin de célébrer la participation du Togo en tant qu’invité d’honneur au Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), une journée spéciale sera consacrée à ce pays le 26 avril prochain, à travers un programme dénommé « la nuit du Togo ». Cette soirée musicale sera l’occasion de mettre en valeur la richesse et la diversité de la musique togolaise, et de permettre au public ivoirien et international de découvrir les talents et les sonorités de ce pays ami. Cette initiative témoigne de la volonté des organisateurs du FEMUA de favoriser les échanges culturels et artistiques entre les pays africains, et de promouvoir la musique urbaine comme un vecteur de rassemblement et de partage.

- Publicité-

Articles similaires