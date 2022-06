Fécafoot : François Kouedem conteste sa suspension et met en garde Samuel Eto’o

Le président de la Ligue régionale de l’Ouest, François Kouedem suspendu il y a environ une semaine par Samuel Eto’o confirme être toujours au poste. Dans un communiqué rendu public le mercredi 1er juin 2022, François Kouedem met en garde Samuel Eto’o contre toute violation des textes de la Fédération camerounaise de Football (Fecafoot).

Au Cameroun, le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o a annoncé la suspension de François Kouedem, le président de la Ligue régionale de l’Ouest. Si les raisons de cette suspension n’ont pas été évoquées, François Kouedem conteste cette décision de Samuel Eto’o.

A l’en croire, le communiqué ne fait pas référence à lui puisque son nom a été mal écrit. « Il circule depuis ce jour, un document faisant état de la suspension d’un certain Kouedem Norbert prétendument président de la ligue régionale de football de l’ouest et inconnu au bataillon des acteurs du football de ladite ligue », a-t-il écrit.

Une riposte appropriée

François Kouedem dénonce cette imposture , mieux cette « tentative d’usurpation grossière et rassure l’ensemble des acteurs qu’il reste et demeure au commande de la ligue conformément au mandat électif de 04 ans brillamment reçu à l’issue de l’assemblée générale élective de la ligue tenue le 1er novembre 2021 à Bafoussam.

Il indique à toutes fins utiles que si d’aventure cette soi-disant suspension venait à se rapporter à sa personne, pareille forfaiture ne peut être que nulle et de nul effet et non avenue car dépourvu de base légale et prise par une ou des personnes sans qualité.

C’est pourquoi, il prévient les éventuels fauteurs de troubles ou ceux qui ont fait de la violation des textes leur lit au sein de l’instance faitière nationale de football, que la ligue régionale de l’ouest apportera une riposte appropriée conformément aux voies de droit à toute tentative de déstabilisation.