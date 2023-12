FC Nantes: le camerounais Ignatius Ganago opéré avec succès

Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche lors du match nul face au Havre (0-0) il y a deux semaines, Ignatius Ganago a été opéré avec succès, a annoncé son club du FC Nantes.

Ignatius Ganago va désormais commencer à compter les jours de son retour sur les terrains. Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche il y a 15 jours, l’attaquant du FC Nantes a été opéré avec succès. C’est le club nantais qui a donné la bonne nouvelle via ses réseaux sociaux.

Le joueur de 24 ans avait déjà été blessé sur cette partie du corps lors de la saison 2021-2022 et avait manqué 10 jours soit un match. Plus récemment cette saison, Ignatius Ganago avait manqué six rencontres au total après des blessures à répétition aux ischio-jambiers. Avec sa nouvelle blessure, l’avant-centre est out jusqu’à la fin de la saison.

Une mauvaise nouvelle donc pour le natif de Douala qui espérait disputer la CAN 2023 avec la sélection camerounaise, lui qui avait été écarté lors des trois derniers rassemblements. Il faut dire que le jeune buteur ne fait pas partie des premiers choix du sélectionneur Rigobert Song qui dispose d’une palette de joueurs en attaque. On pense notamment à Vincent Aboubakar, Frank Magri, Faris Moumbagna et probablement Eric-Maxim Choupo-Moting.

Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Les Camerounais sont logés dans le groupe C, avec le Sénégal, champion d’Afrique en titre, la Gambie et la Guinée. Les Lions Indomptables lanceront leur tournoi face au Syli National, le 15 janvier 2024 au stade Charles-Konan-Banny à Yamoussoukro.