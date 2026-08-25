FBF : Marcellin Bocovè élu président avec 76 voix à Missérété

Marcellin Bocovè a été élu mardi 25 août 2026 président de la Fédération béninoise de football à l’issue de l’assemblée élective tenue au Centre d’excellence d’Akpro-Missérété. Il succède à Mathurin de Chacus pour un mandat de quatre ans, couvrant la période 2026-2030.

Le scrutin a réuni 79 votants. La liste conduite par Bocovè a obtenu 76 voix, contre une voix défavorable et deux abstentions.

La liste « Ensemble, visons plus haut » était la seule candidature retenue après la fusion de listes concurrentes intervenue à la fin de juillet 2026, ce qui avait dégagé la voie pour un vote sans opposition directe.

Mathurin de Chacus quitte ainsi la présidence de la FBF après deux mandats. L’élection de son successeur fixe un nouveau cap institutionnel pour l’instance qui dirige le football béninois.

Selon La Nouvelle Tribune, une délégation de la Confédération africaine de football était présente à Missérété pour suivre le scrutin.

Le comité exécutif qui accompagne Marcellin Bocovè compte huit vice-présidents et douze autres membres.