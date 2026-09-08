Fatima Koné reçue par Dominique Ouattara après Miss Monde 2026

Une parenthèse très symbolique après l’aventure Miss Monde. Fatima Koné a été reçue ce mardi 8 septembre 2026 par la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, dans ses bureaux à Cocody.

La Miss Côte d’Ivoire 2025 était accompagnée de ses dauphines et de Victor Yapobi, président du Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI). Au cœur de cette rencontre : son parcours au concours Miss Monde organisé au Vietnam et la suite de son règne sous les couleurs ivoiriennes.

Fatima Koné touchée par le soutien de Dominique Ouattara

Dominique Ouattara, marraine du COMICI, a salué le parcours international de la jeune femme et lui a renouvelé ses encouragements pour la suite. Un geste qui a visiblement marqué Fatima Koné.

Face aux médias, la reine de beauté a reconnu avoir été surprise par cette audience et a insisté sur la valeur du soutien reçu : « Je ne m’attendais pas à ça ». Elle a également remercié le COMICI, ses proches et le public ivoirien qui l’accompagnent depuis son élection.

Un nouveau temps fort après Miss Monde 2026

Cette audience intervient quelques jours après la finale de Miss Monde 2026 au Vietnam. Fatima Koné n’avait pas franchi le premier tour de la compétition, mais sa participation avait suscité une forte attention en Côte d’Ivoire, entre mobilisation des fans et commentaires autour de ses différentes apparitions.

La rencontre de Cocody offre désormais une séquence plus intime : celle d’une Miss revenue au pays, soutenue par la marraine du concours national et déjà tournée vers la suite de son parcours public.