Fally Ipupa: Le chanteur s’offre une montre « Cartier Santos De Diamant » à plus de 200 millions (vidéo)

Passionné des objets de luxe notamment les montres, Le chanteur congolais Fally Ipupa vient encore de s’offrir une nouvelle montre Cartier Santos De Diamant qui lui a coûté plus de 200 millions de F CFA.

C’est désormais un secret de polichinelle. Entre Fally Ipupa et les montres, c’est une question d’amour qui ne date d’aujourd’hui. Malgré les nombreuses critiques auxquelles il fait régulièrement face, Dicap la merveille vient de récidiver sa folie en s’offrant une nouvelle montre de luxe, qui lui a coûté une faramineuse somme de 316.000 Euros.

C’est à travers, une vidéo postée sur ses réseaux sociaux que la star congolaise a présenté son nouveau joyau à ses fans. Il s’agit en effet, d’une montre Cartier Santos De Diamant avec Cadran blanc-vert, bracelet en cuir-verre de Saphir. Un bijou de luxe qui a coûté la faramineuse somme 316.000 euros, soit 207 312 450,30 F CFA.

Publiée sur la toile, la nouvelle folie du prince de la rumba a une fois encore provoqué une vive polémique sur la toile. Pendant que certains internautes félicitaient le chanteur pour l’acquisition de sa montre, d’autres par contre estiment qu’il faut être insensé pour investir autant d’argent dans une montre.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Fally s’offre une montre de luxe d’une telle envergure. Il y a quelques jours seulement, le chanteur a affiché des montres, environ 5 qu’il s’est offert et dont les prix varient entre 81 000 et 692 000 Euros. Bien avant, il avait acheté deux montre (Rolex) à plus de 500.000$ et en a offert une à son manager.