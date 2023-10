Fally Ipupa et Dadju: leur clip « Un coup » cumule 80 millions de vues

- Publicité-

Le vidéoclip de la chanson « Un coup » de Fally Ipupa en collaboration avec Dadju connaît un immense succès sur la plateforme YouTube et a atteint la barre des 80 millions de vues.

Bonne nouvelle pour Fally Ipupa et Dadju. Leur featuring, Un coup, extrait de l’album « Tokooos 2 », sorti fin 2020 et sixième projet studio de Fally Ipupa distribué par le label Elektra France (Warner Music) s’est rapidement imposé comme un tube fait sesation sur youtube.

Le titre allie des sonorités afro-pop aux flows du duo, ce qui a su séduire les mélomanes des deux côtés de l’Atlantique. La vidéo a été visionnée plus de 80 millions de fois sur YouTube, ce qui représente un score exceptionnel.

Avec plus de 80 millions de vues, le clip d' »Un coup » s’inscrit définitivement dans la liste des clips africains les plus visionnés sur internet et illustre la popularité toujours grandissante de la star congolaise, dont les collaborations rencontrent à chaque fois un franc succès.

Il n’est plus à démontrer que ce hit estival a largement contribué au succès de l’album « Tokooos 2 », qui a été certifié disque de platine et témoigne de l’impact que la musique africaine a désormais sur la scène internationale. Fally Ipupa et Dadju sont parvenus à conquérir un public varié grâce à leur talent et à la fusion de leurs styles musicaux.