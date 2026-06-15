Omar Sy engagé pour sauver la maternité de Trappes

La maternité de l’Hôpital de l’Ouest Parisien à Trappes, qui accueille les naissances dans les Yvelines depuis plus d’un demi-siècle, s’apprête à accueillir son dernier accouchement au 1er décembre 2026. Cette décision, prise par le groupe Ramsay Santé, concerne uniquement les départs en salle d’accouchement. Le suivi et la surveillance des grossesses continueront cependant d’être assurés sur place. Cette réorganisation découle principalement de la diminution significative du nombre de naissances sur le territoire. En effet, l’année 2024 a enregistré seulement 682 accouchements dans cette maternité, ce qui représente le chiffre le plus bas dans tout le département des Yvelines. Cette évolution démographique joue un rôle important dans le choix de la fermeture partielle, suscitant une vive réaction dans la communauté locale.

Cette annonce a provoqué une onde de choc parmi les élus locaux, les professionnels de santé et les habitants de Trappes et des communes environnantes, qui craignent pour l’accessibilité des soins maternels dans la région. La fermeture de la maternité pose aussi un défi en matière d’équité d’accès aux soins, notamment pour les familles aux ressources limitées. Une voix particulièrement notable s’est élevée contre cette décision : celle d’Omar Sy, acteur d’envergure internationale et natif de Trappes. Il a exprimé publiquement son opposition via son compte sur le réseau social X, rappelant l’importance symbolique et sociale de cette maternité pour la communauté.

Né lui-même dans cet établissement, Omar Sy entretient un lien personnel fort avec la maternité de Trappes. Sa fille aînée, Selly, y est aussi venue au monde, tout comme d’autres personnalités de la ville, telles que la chanteuse Shy’m ou le rappeur La Fouine. Dans son message, il a souligné le rôle de la maternité comme un espace bien plus qu’un simple service médical : un lieu de vie, de transmission et un socle pour la mémoire collective locale. Il a insisté sur la nécessité de conserver ce repère vital qui a accompagné des milliers de naissances au fil des décennies.

Un enjeu d’égalité d’accès aux soins pour les familles de Trappes

Omar Sy a mis en lumière les conséquences concrètes et immédiates que cette fermeture partielle pourrait engendrer pour les futures mères. Il a notamment rappelé que l’accès à des soins de proximité représente une nécessité majeure, en particulier pour les familles qui ne disposent pas toujours de moyens de transport adéquats. En éloignant les lieux d’accouchement, la décision de fermeture pourrait générer une augmentation des inégalités territoriales en matière de santé.

La maternité ferme ses portes aux accouchements, mais ces soins seront transférés vers des établissements plus éloignés. Les maternités les plus proches de Trappes se situent au Chesnay-Rocquencourt, à environ 16 kilomètres, ainsi qu’à Rambouillet, à plus de 20 kilomètres. Ces nouvelles distances, bien que réduites à première vue, représentent une difficulté supplémentaire pour les familles, notamment dans les cas d’urgences obstétricales ou pour les femmes sans véhicule personnel. Ce déplacement géographique pourrait aussi impacter la qualité du suivi des grossesses, avec des délais supplémentaires pour accéder aux services hospitaliers dédiés à la naissance.

Au-delà des questions d’accessibilité, la fermeture soulève aussi des interrogations quant à la sauvegarde de la mémoire et de l’identité sociale attachée à cet établissement. La maternité de Trappes a été témoin de nombreuses générations, incarnant un lieu d’accueil et de solidarité médicale. La communauté locale redoute que la disparition des accouchements dans cet hôpital ne contribue à une forme d’appauvrissement du tissu médical et social du territoire.