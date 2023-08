Europe: Victor Osimhen en tête du classement des buteurs des 5 grands championnats en 2023

Most goals in Europe's top-five leagues in 2023:



🇳🇬 Victor Osimhen – 19

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane – 18

🇳🇴 Erling Haaland – 17

🇦🇷 Lautaro Martinez – 14

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Callum Wilson – 13



There's no stopping the Starboy🔥🔥💯

Olusosun to Balon D'or .

@victorosimhen9